Das sind die besten Strandbäder rund um den Bodensee

Der Bodensee zählt zu den beliebtesten Reisezielen in Baden-Württemberg – und vielleicht sogar in ganz Deutschland. Bei einem Ausflug zum größten See des Landes darf bei heißem Sommerwetter eines nicht fehlen: eine erfrischende Abkühlung im Wasser. Wir haben für Sie die schönsten Seebäder rund um den Bodensee zusammengestellt: Egal ob zum Relaxen, Schwimmen oder Volleyball spielen - hier ist für jeden etwas dabei. Was sind die schönsten Strandbäder am Bodensee?

Frei- und Strandbad Meersburg

Konstanzer Hörnle

Strandbad Mettnau

Strand- und Hallenbad Aquastaad

Naturstrandbad Kressbronn

Seebad Bregenz

Frei- und Strandbad Meersburg

Das Frei- und Strandbad Meersburg am Bodensee gehört zu den beliebtesten Freibädern am gesamten Bodensee. Eine 7000 Quadratmeter große Liegewiese mit alten Bäumen und das klare Wasser des Bodensee sind ein Hauptargument des Bades. Hinzu kommen weitere Angebote:

Sportbecken mit 50 Metern Länge

Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Bodensprudel und Rutsche

Zwei Kinderbecken

Sprungturm im Bodensee

Beachvolleyball-Platz

Tischtennisplatten

Seebad Bregenz

Icon vergrößern Meersburg am Bodensee Foto: picture alliance/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Meersburg am Bodensee Foto: picture alliance/dpa

Das Bad ist von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet. Die täglichen Öffnungszeiten sind von 10 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen für die Tageskarte 7,50 Euro, Kinder 4,50 Euro.

Konstanzer Hörnle

Komplett kostenlos ist dagegen das größte Strandbad der Bodenseeregion: Das Horn oder „Hörnle“ in Konstanz bietet im Sommer 600 Meter langes Ufer und über 50.000 Quadratmeter Liegewiese.

Icon vergrößern Über 50.000 Quadratmeter Liegefläche bietet das Konstanzer Hörnle. Foto: picture alliance/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Über 50.000 Quadratmeter Liegefläche bietet das Konstanzer Hörnle. Foto: picture alliance/dpa

Außerdem lockt das Konstanzer Hörnle mit diversen Freizeitaktivitäten: Neben einem Familienbereich mit Spielschiff, Balancierseilen und einem Hangelsteg gibt es unter anderem ein Trampolin, das allerdings nur gegen Gebühr genutzt werden kann. Für Sportbegeisterte stehen vier Beachvolleyballplätze, neun Badmintonfelder, Tischtennisplatten und Schachspielfelder zur Verfügung.

Das Strandbad ist öffentlich zugänglich und hat rund um die Uhr geöffnet. Ob eine Badeaufsicht anwesend ist oder nicht, erkennen Besucher an den gehissten Flaggen: Bei einer weißen Fahne ist eine Aufsicht anwesend, bei einer roten Fahne keine.

Strandbad Mettnau

Das Strandbad Mettnau in Radolfzell am Bodensee ist ein Freibad mit etwa 360 Metern Uferlänge und Liegewiese. Es liegt in einem Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Mettnau und bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie einen Kinderspielplatz, Beachvolleyball, Tischtennis und Gastronomie (warme Küche täglich von 12 bis 19 Uhr).

Das Strandbad ist familienfreundlich, hat einen flachen Wassereinstieg und ist von Mai bis September geöffnet. Für ein Tagesticket zahlen Erwachsenen 3,20 Euro, Schüler und Studenten 2,60 Euro. Für Kinder bis sechs Jahren ist der Eintritt frei.

Strand- und Hallenbad Aquastaad

Ein besonders vielseitiges Highlight bietet das Aquastaad in Immenstaad: Hier erwartet Sie ein Kombibad, das sowohl ein einladendes Hallenbad als auch ein naturnahes Strandbad im Außenbereich vereint. Neben verschiedenen Schwimmbecken, Kinder- und Wellnessbereichen und verschiedenen Freizeitaktivitäten finden regelmäßig Shows und Veranstaltungen statt. Das Programm finden Sie hier.

Icon vergrößern Immenstaad am Bodensee zählt zu den bezaubernsten Fischerdörfern am Bodenseeufer. Foto: imago Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Immenstaad am Bodensee zählt zu den bezaubernsten Fischerdörfern am Bodenseeufer. Foto: imago

Das Aquastaad in Immenstaad hat folgende Öffnungszeiten für die Saison 2025:

Hallenbad: Täglich von 8.30 bis 19 Uhr

Strandbad (Außenbereich): Täglich von 9 bis 19 Uhr; im Juni, Juli und August sogar bis 20 Uhr

Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre) 2,40 Euro.

Naturstrandbad Kressbronn

Das Naturstrandbad Kressbronn am Bodensee besticht durch seine große Liegewiese von 20.000 Quadratmetern, viele Spiel- und Sportmöglichkeiten sowie moderne Einrichtungen. Es ist familienfreundlich, barrierefrei und bietet ein umfangreiches Gastronomieangebot.

Das Bad hat im Mai und September von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet, in den Sommermonaten Juni, Juli und August sogar bis 20 Uhr. Erwachsenen zahlen bis 18 Uhr 4 Euro Eintritt, danach 2,50. Für Übernachtungsgäste Kressbronn ist der Eintritt frei.

Seebad Bregenz

Auch in Bregenz gibt es ein Kombibad: Das Seebad bietet Gästen unter anderem mit 400 Metern Seeufer, einem 50-Meter-Sportbecken sowie einem Erlebnisbecken mit Strömungskanal und Wellenrutsche. Für die kleinen Gäste gibt es einen Wasserspielplatz und ein eigenes Kinderbecken – ideal für Familien.

Icon vergrößern Bregenz am Bodensee ist für sein kulturelles Angebot weit über die Region hinaus bekannt. Foto: imago/Depositphotos Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bregenz am Bodensee ist für sein kulturelles Angebot weit über die Region hinaus bekannt. Foto: imago/Depositphotos

Die Öffnungszeiten des Seebads in Bregenz:

Hallenbad: Montag: 12 –21 Uhr; Dienstag bis Sonntag 9 – 21 Uhr

Sauna-Welt: Montag: 14 –22 Uhr; Dienstag bis Sonntag 11 – 22 Uhr

Strandbad (Mai–September): Täglich bei schönem Wetter von 9 bis 20 Uhr

Das Kombibad bietet 2- und 4-Stunden-Tarife sowie Tageskarten an. Alle Preise finden Sie hier.

Der Bodensee in Zahlen: Länge: 63 Kilometer

Maximale Breite: 14 Kilometer

Wasserfläche: Ca. 536 Quadratkilometer

Gesamtuferlänge: 273 Kilometer

Uferlänge Deutschland: 173 Kilometer

Uferlänge Schweiz: 72 Kilometer

Uferlänge Österreich: 28 Kilometer

Tiefster Punkt: 251 Meter

Mittlere Tiefe: 90 Meter