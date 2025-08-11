Das sind die besten Badestellen in Meersburg am Bodensee und in der Umgebung

Meersburg gehört zu den schönsten Ortschaften am Ufer des Bodensees. Ein reiches kulturelles Angebot, viele Sehenswürdigkeiten, die älteste noch bewohnte Burg Deutschlands und vieles andere machen dieses Städtchen am Nordufer so besonders. Besonders sind aber auch die Bademöglichkeiten in Meersburg und im unmittelbaren Umland. Wir verraten euch, wo ihr die besten Badestellen findet. Wo kann ich um Meersburg am besten Baden ohne Geld auszugeben?

Frei- und Strandbad Meersburg am Bodensee

Strand am Park Meersburg am Bodensee

Steinstrand bei Meersburg am Bodensee

Therme Meersburg

Naturstrand Unteruhldingen

Strandbad Nussdorf

Strandbad Hagnau

Strandbad Immenstaad

Frei- und Strandbad Meersburg am Bodensee

Das Frei- und Strandbad Meersburg am Bodensee gehört zu den beliebtesten Freibädern am gesamten Bodensee. Eine 7000 Quadratmeter große Liegewiese mit alten Bäumen und das klare Wasser des Bodensee sind ein Hauptargument des Bades. Hinzu kommen weitere Angebote:

Sportbecken mit 50 Metern Länge

Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Bodensprudel und Rutsche

Zwei Kinderbecken

Sprungturm im Bodensee

Beachvolleyball-Platz

Tischtennisplatten

Das Bad ist Von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet. Die täglichen Öffnungszeiten sind von 10 bis 19 Uhr.

Erwachsene zahlen für die Tageskarte 7,50 Euro, Kinder 4,50 Euro.

Bodenseestrand am Park Meersburg

Direkt an der Minigolfanlage in Meersburg befindet sich ein kleiner öffentlicher Strand. Hier kostet das Baden im See nichts, allerdings sind keine unmittelbaren Sanitäranlagen vorhanden. Der Strand liegt neben dem Frei- und Strandbad Meersburg. Pluspunkt: Direkt am Strand liegt auch ein öffentlicher Spielplatz.

Icon vergrößern In der Nähe des Fährhafens Meersburg liegt ein recht beliebter Badestrand am Bodensee. Foto: David Yeow Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Nähe des Fährhafens Meersburg liegt ein recht beliebter Badestrand am Bodensee. Foto: David Yeow

Steinstrand am Fährhabne Meersburg

Kurz außerhalb der Ortschaft Meersburg in Richtung Unteruhldingen liegt der Steinstrand Meersburg. Hier fällt der Grund nach einigen Metern ab, allerdings ist der Strand weniger stark frequentiert als andere Badestellen bei Meersburg. Da nur einige Meter weiter die Bodenseeschiffe anlegen, sollten Schwimmer und SUP-Paddler entsprechend aufmerksam sein. Parken könnt ihr entweder an der Landstraße oder ihr nutzt den öffentlichen Parkplatz gegenüber dem Fährhafen. Der erste Zugang zum Strand befindet sich unmittelbar nach dem kleinen Privathafen von Meersburg.

Naturstrand Unteruhldingen

In der Nachbarortschaft von Meersburg liegt der Naturstrand Unteruhldingen. Hier könnt ihr mit Blick auf die einzigartigen Pfahlbauten Unteruhldingen den See genießen. Vor Ort gibt es einen Kinderspielplatz, Tischtennisplatten und ein Beachvolleyballfeld. Der Naturstrand Unteruhldingen ist kostenlos. Wer mit dem Auto kommt, nutzt am besten die öffentlichen Parkplätze.

Strandbad Nussdorf

Das Strandbad in Nussdorf gehört zwar nicht zu den spektakulärsten Bädern am Bodensee, ist aber besonders für Familien mit kleinen Kindern geeignet. Hier gibt es einen schönen Sandstrand zum Buddeln und einen flachen Nichtschwimmerbereich. Ansonsten gibt es einen Spielplatz und einen Sprungturm. Ein Kiosk und ein Restaurant gibt es ebenfalls. Das Strandbad in Nussdorf ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Badestrand Hagnau

Die Nachbarortschaft Hagnau kann ebenso auf einen kostenlosen Badestrand verweisen. Hier stehen mehrere große Bäume, die Schatten spenden. Für Kinder gibt es einen Wasserspielplatz mit Fontänen, Klettergeräten, Schaukeln und mehr. Vor Ort gibt es zudem Umkleidekabinen, Sanitäranlagen und Duschen. Hunde sind am Badestrand in Hagnau nicht erlaubt, dafür gibt es aber einen Kiosk.

Strandbad Immenstaad

Wer am bei Meersburg baden gehen will, sollte besonders an wechselhaften Tagen ins Aquastaad in Immenstaad gehen. Dort könnt ihr nämlich vom Freibad direkt ins beheizte Hallenbad wechseln. Diverse Attraktionen und ein flacher Strand am Bodensee sind für Familien mit Kindern und Jugendlichen ideal. Das Strandbad ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet - in den Sommermonaten auch bis 20 Uhr. Die Familienkarte kostet 12 Euro.

(Stand: Juni 2025, alle Angaben ohne Gewähr)