Abkühlung von Meersburg bis Friedrichshafen: Das sind die besten Strandbäder für Familien am Bodensee

Wer mit Kindern oder Jugendlichen zum Baden an den Bodensee geht, der braucht mehr als nur etwas Platz und einen Zugang zum Bodensee. Flaches Wasser, ein Kiosk, Sanitäranlagen und ein paar Beschäftigungsmöglichkeiten sollten schon vor Ort sein, um einen nörgelfreien Tag am See zu verbringen. Wir haben ein paar der besten Strandbäder für Familien mit Kindern oder Jugendlichen aufgelistet:

Die besten Strandbäder mit Kindern am Bodensee im Überblick

Strandbad Friedrichshafen

Strandbad Meersburg

Strandbad Gaienhofen-Horn

Hörnli Kreuzlingen

Strandbad Aquamarin Wasserburg

Strandbad Kressbronn

Strandbad Hard

Aquastaad Immenstaad

Strandbad Nußdorf

Strandbad Ludwigshafen

Strandbad Friedrichshafen

Das Strandbad in Friedrichshafen liegt an einem Naturstrand. Ein langer Steg führt direkt ins tiefe Wasser. Perfekt für Kinder, die schon schwimmen können. Zudem gibt es viele Freizeitangebote: Flöße, Kickfußball, Basketball, Tischtennis, ein kostenpflichtiges Trampolin und so einiges mehr versprechen einen kurzweiligen Tag mit gut beschäftigten Kindern am Bodensee.

Das Strandbad Friedrichshafen ist während der Freibadsaison von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Achtung: Bei schlechtem Wetter ist das Bad geschlossen. Familienkarten kosten 8 Euro/Tag.

Strandbad Meersburg

Das Strandbad Meersburg ist perfekt für Familien mit großen und kleinen Kindern. 7000 Quadratmeter Liegewiese, ein Sportbecken mit 50 Metern Länge, ein Erlebnisbecken mit Strömung, Bodensprudel und Rutsche und zwei Kinderbecken hat das Strandbad Meersburg. Zudem gibt es einen direkten Zugang zum Bodensee mit einem Sprungturm. Wenn das nicht nach viel Badespaß klingt, dann wissen wir auch nicht weiter. Zudem gibt es einen Abenteuerspielplatz, einen Beachvolleyballplatz und Tischtennisplatten.

Das Strandbad Meersburg hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen für einen Tag 7,50 Euro, Kinder 4,50 Euro. Eine Familienkarte gibt es nicht.

Strandbad Horn in Gaienhofen

Das Strandbad Horn in Gaienhofen liegt auf der Halbinsel Höri und ist ein typisches Seeschwimmbad. Wer nicht nur schwimmen und planschen will, der findet hier eine Minigolfanlage und einen Spielplatz. Der Kiosk bietet mehr als nur Pommes an. Hier gibt es deutsche und türkische Küche. Ein Badesteg führt ins tiefere Wasser.

Der Eintritt kostet 2,50 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder. Das Bad hat von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Hörnli Kreuzlingen

Das Hörnli liegt in Kreuzlingen am Schweizer Ufer des Bodensees und hat einige Attraktionen für große und kleine Kinder. Ein Sport- und ein Sprungbecken mit 1- und 3-Meter-Brett, ein Planschbecken mit Sonnensegel, ein Erlebnisbecken mit Sprudelkanal und Kletternetz, mehrere Rutschen, ein Matschspielplatz, Fußballtore, Beachvolleyballplätze sind perfekt, um die Kinder zu beschäftigen. Für die Erwachsenen gibt es unter anderem einen direkten Seezugang und einen 75-Meter-Steg in den See.

Das Hörnli in Kreuzlingen hat von 8 bis 20 Uhr, bzw. von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Erwachsene: 8 CHF/Tag

Jugendliche von 16 bis 20 Jahren: 6 CHF/Tag

Kinder bis 6 bis 15 Jahren: 4 CHF/Tag

Strandbad Aquamarin Wasserburg

Das Aquamarin zählt zu den beliebtesten Strandbädern am Bodensee. Erwachsene können im See oder im Schwimmerbecken ihre Runden drehen, für Kinder und Jugendliche gibt es gleich mehrere Angebote. Das Kinder- und Jugendbecken hat eine 15-Meter-Rutsche und einen Wasserpilz.

Für die Kleinen gibt es eine Spiellandschaft mit Spielbach, Fontänen, Kaskaden, Rutschen und anderen Spielgeräten. Im Bodensee selbst gibt es zudem ein Badefloß. Direkt im Freibad befindet sich zudem eine Surf- und SUP-Schule.

Das Bad hat in den Sommermonaten von 9:30 bis 20 Uhr geöffnet - davor ist das Bad für „ruhiges Schwimmen“ geöffnet. Die Familienkarte kostet 12 Euro.

Strandbad Kressbronn

Das Strandbad Kressbronn gehört zu den größten Naturstrandbädern am Bodensee. Action und Entspannung, beides ist in Kressbronn möglich. Die Liegewiese erinnert an einen Park und für Kinder gibt es einen Wasserspielplatz. Sportlich aktiv werden könnt ihr beim Tischtennis, Beachvolleyball oder sogar beim Schnuppertauchen. Im See befinden sich zudem zwei Badeflöße. Wem das noch nicht reicht - es gibt vor Ort noch weitere Angebote.

Während der Hauptsaison ist das Bad von 9:30 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen bis 18 Uhr 4 Euro und ab 18 Uhr 2,50 Euro. Der Online-Eintritt für Kinder und Jugendliche kostet 3,30 Euro.

Die besten Bäder mit kleinen Kindern, die noch nicht gut oder gar nicht schwimmen können

Strandbad Hard

Im österreichischen Vorarlberg liegt das Strandbad Hard, das zu den größten Erlebnisbädern am Bodensee zählt. Auf einer Fläche von rund 40.000 Quadratmetern gibt es eine große Liegewiese, verschiedene Becken mit Rutschen, einen Kleinkinderbereich, ein Piratenschiff, einen Spielplatz und Erlebnis- und Sportbecken.

Wer es gerne sportlich mag, findet im Strandbad Hard Beachvolleyball-, Basketball- und Fußballfelder. Erwachsene zahlen 6,80 Euro und Kinder- und Jugendliche 3,50 Euro. Kids unter 5 Jahren haben freien Eintritt.

Strandbad Ludwigshafen

Das Strandbad Ludwigshafen ist möglicherweise das älteste Bad am Bodensee. Im Zentrum des Strandbades steht das rund einhundert Jahre alte Holzgebäude mit Kabinen. Bei fast schon mediterranem Flair könnt ihr direkt im See baden.

Neben einer Liegewiese gibt es einen flach abfallenden Sand- und Kieselstrand, einen Spielturm mit Rutschen, einen langen Holzsteg, Tischtennisplatten, Schwimmfloß, Sprungturm und Beachvolleyballplatz. Wer möchte, kann vor Ort auch Kanus und SUP's ausleihen. Erwachsene zahlen 3 Euro Eintritt, Kinder 1 Euro.

Strandbad Nußdorf

Das Strandbad in Nußdorf gehört zwar nicht zu den spektakulärsten Bädern am Bodensee, ist aber besonders für Familien mit kleinen Kindern geeignet. Der Grund ist ein schöner Sandstrand zum Buddeln und ein flacher Nichtschwimmerbereich. Ansonsten gibt es einen Spielplatz und einen Sprungturm. Ein Kiosk und ein Restaurant gibt es ebenfalls. Das Strandbad in Nußdorf ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Aquastaad Immenstaad

Wer am Bodensee baden gehen will, sollte besonders an wechselhaften Tagen ins Aquastaad in Immenstaad gehen. Dort könnt ihr nämlich vom Freibad direkt ins beheizte Hallenbad wechseln. Diverse Attraktionen und ein flacher Strand am Bodensee sind für Familien mit Kindern und Jugendlichen ideal.

Das Strandbad ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet - in den Sommermonaten auch bis 20 Uhr. Die Familienkarte kostet 12 Euro.

Wissenswertes zum Baden am und im Bodensee

Die meisten Strandbäder sind gut überwacht, dennoch solltet ihr unbedingt auf euch selbst und eure Kinder genau aufpassen. Besonders ist am Bodensee: Das Wetter kann auch schnell mal umschlagen. Bei schlechter Sicht, starkem Wind oder Gewitter sollte auf das Baden verzichtet werden. Informationen zu besonderen Regeln am Bodensee findet ihr unter diesem Link.

(Stand: Juni 2025, alle Angaben ohne Gewähr)