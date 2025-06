Ab ins kühle Nass: Diese Badeseen in Oberschwaben laden zum Planschen ein

Es muss nicht immer der Bodensee oder der Forggensee sein: Auch in Oberschwaben gibt es viele Badeseen, in denen man sich im Sommer abkühlen kann. Hier einige der schönsten Badeseen von Ravensburg bis Biberach.

Die Region Oberschwaben: Diese Städte gehören dazu Ravensburg

Isny

Leutkirch

Biberach an der Riß

Konstanz

Donauwörth

Ulm

Augsburg

Wangen

Badeseen in Oberschwaben: Naturstrandbad Steeger See in Aulendorf

Der Steeger See liegt in Aulendorf im Landkreis Ravensburg. Laut Angaben der Stadt zählt der See zu den schönsten Naturbadestellen in Oberschwaben. Der See hat nicht nur einen der längsten Sandstrände in Deutschland, sondern auch mehrere Spielinseln für Kinder und eine 17.000 Quadratmeter große Liegefläche.

Eines der Highlights ist ein drei Meter hoher Sprungturm, der mitten im See liegt. Dazu kommen noch ein Sprungbrett und mehrere Holzplattformen, auf denen man im See sonnenbaden kann. Eine Gaststätte versorgt die hungrigen Badegäste mit allerhand Köstlichkeiten von Pizza bis Pommes.

Der See ist am 10. Mai in die Badesaison 2025 gestartet. Badezeit ist von 9 Uhr bis 20 Uhr, Saisonende ist voraussichtlich der 15. September 2025. Kinder ab 6 Jahren zahlen 1,70 Euro Eintritt, Erwachsene 3 Euro. Familienkarten gibt es für 6,80 Euro.

Im Nachbarbundesland Baden-Württemberg gibt es auch noch andere Badeseen. Eine Übersicht findet ihr hier.

Badeseen in Oberschwaben: Der Badsee Beuren in Isny

In der Isnyer Gemeinde Beuren lädt der Badsee zum Surfen, Planschen und Segeln ein. Laut Angaben der Stadt Isny ist das Naturbad Badsee eine der beliebtesten Badestellen im Allgäu. Die Nutzung des Sees ist kostenlos. Der Haken: Das Naturbad wird als offene Badestelle geführt, das heißt, es gibt vonseiten der Stadt Isny keine Bade- oder Wasseraufsicht. Wer also ins kühle Nass springt, tut dies auf eigene Gefahr. Hunde sowie Grillen und offenes Feuer sind verboten. Genauso wie Nacktbaden oder -sonnen.

Badeseen in Oberschwaben: Sendener Waldsee

In Senden bei Neu-Ulm liegt der knapp 15 Hektar große Waldsee. Am See gibt es neben einer knapp über einem Hektar großen Liegewiese auch einen Kinderspielplatz und Tischtennis. Zudem kann man sich an einem Kiosk stärken. Wasserwacht, Umkleiden und Sanitärgebäude sind ebenfalls vorhanden. Auf der südlichen Seite des Waldsees ist Stand-Up-Paddling erlaubt.

Der See liegt direkt am Illerradweg und lädt mit seiner üppigen Natur Radler zu einer Pause ein. Am See gibt es auch einen kostenpflichtigen Parkplatz mit 130 Stellplätzen. Weitere Parkplätze gibt es an der Eislaufanlage.

Badeseen in Oberschwaben: Ummendorfer Badesee

Am Rande eines Naturschutzgebiets bei Biberach liegt der Ummendorfer Badesee. Nach dem Baden kann man auf der großzügigen Liegewiese entspannen. Zudem gibt es in der Nähe des Sees eine Minigolfanlage. Die Badesaison startet je nach Witterung am 17. Mai. Der Ummendorfer Badesee ist täglich von 10 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Zusätzlich gibt es von 18 Uhr bis 19 Uhr eine sogenannte Schwimmerstunde.

Die Eintrittspreise liegen zwischen 1,50 Euro und 7 Euro. Kinder bis einschließlich sechs Jahren zahlen keinen Eintritt. Die Preise für Jahreskarten liegen zwischen 21 Euro und 33 Euro. Der Badesee erhebt außerdem eine Mietgebühr für Sonnenschirme, Liegen und Garderobenfächer.

Badeseen in Oberschwaben: Der Aitrachsee

In einer ehemaligen Kiesgrube entstanden, ist der Aitrachsee noch recht jung. Erst 2019 wurde der See der Gemeinde übergeben, seither können Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher den See zum Baden nutzen. Das Baden ist allerdings nur in einer bestimmten Zone erlaubt. Der andere Teil des Aitrachsees steht unter Naturschutz. Der See ist zu Fuß und mit dem Rad leicht zu erreichen. Für Besucher, die mit dem Auto kommen, gibt es einen großen Parkplatz im Gewerbegebiet An der Chaussee. Von dort ist es nicht weit zur Badestelle am Aitrachsee.

Badeseen in Oberschwaben: Der Baggersee Jettkofen

Der Baggersee Jettkofen liegt nördlich von Ostrach im Landkreis Sigmaringen. Wie der Aitrachsee ist auch der teilweise renaturierte Baggersee eine ehemalige Kiesgrube. Am See gibt es eine Liegewiese mit sandigem Zugang zum Wasser. Baden ist jedoch nur in einer speziellen Zone erlaubt. Da der See frei zugänglich ist, gibt es keine Öffnungszeiten oder Eintrittspreise.

Neben Baden ist auch Angeln am See erlaubt, allerdings nur mit Genehmigung. Man erreicht den Baggersee von der Repperweilerstraße. Parkplätze gibt es auf der Wiese.