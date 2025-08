Am Bodensee! Dieser Campingplatz ist einer der besten in ganz Deutschland

Jedes Jahr zeichnet der ADAC aus den besten Campingplätzen die ADAC-Superplätze aus. Diese müssen strenge Kriterien erfüllen und werden von Inspekteuren genau unter die Lupe genommen. Deutschlandweit gibt es aktuell 23 Superplätze, von denen einer am Bodensee liegt.

Nach welchen Kriterien bewertet der ADAC die Superplätze

Campingplätze, die vom ADAC mit Fünf-Sternen bewertet werden, müssen feste Kriterien erfüllen. Laut dem ADAC gehören dazu unter anderem die Anzahl und Qualität der Sanitäreinrichtungen, die Ausstattung und Pflege des Campinggeländes, Einkaufsmöglichkeiten, Gastro- und Freizeitangebote und Bademöglichkeiten. Dabei müssen auch die neuesten Trends der Campingszene erfüllt werden.

Auf Herz und Nieren werden die Plätze dabei jeweils in den Sommermonaten überprüft. Die Kandidaten, die letztlich in die Fünf-Sterne-Kategorie aufgenommen werden, erhalten das Prädikat „ADAC Superplatz“ dann für das darauffolgende Jahr.

Nur fünf ADAC-Superplätze in ganz Baden-Württemberg

Die insgesamt 23 ADAC-Superplätze liegen in ganz Deutschland verteilt. Davon haben es in Baden-Württemberg immerhin fünf Campingplätze in die Fünf-Sterne-Kategorie geschafft. Diese sind:

Wirthshof Resort

Family-Resort Kleinenzhof

Camping Münsertal - Untermünsertal

Ferienparadies Schwarzwälder Hof - Seelbach

Hegi Familien Camping

Einer der besten Campingplätze in Deutschland: Wirthshof Resort liegt am Bodensee

In der Topliste der deutschen Campingplätze hat sich das Wirthshof Resort am Bodensee gearbeitet. Der Campingplatz liegt in der Gemeinde Markdorf zwischen Immenstaad am Bodensee und Oberteuringen im Bodenseekreis. Bis an das Bodenseeufer sind es von hier aus nur etwa acht Kilometer. Das Resort in Markdorf bietet einen Campingplatz, Chalets und ein Hotel.

ADAC-Superplatz am Bodensee: Warum hat es der Platz in die Fünf-Sterne-Kategorie geschafft?

Laut dem ADAC ist der Super-Campingplatz in Markdorf ein familiengeführter Platz mit einem vielfältigen Angebot für alle Altersgruppen. Dazu zählen:

Freibad

Minigolfanlage

Indoor-Spielscheune

Spielschloss mit Rutschenturm

Restaurant mit kulinarischen Events

Wellnessbereich mit Saunalandschaft

Verschiedene Angebote wie Nordic Walking und geführte Rad- und Wandertouren

Von Markdorf aus die Bodenseeregion entdecken

Besonders gut ist laut ADAC beispielsweise auch die Anbindung an das Wander- und Radwegenetz. Von Markdorf auf lassen sich sowohl das Hinterland als auch der Bodensee selbst gut erkunden. Tagesausflüge bieten sich unter anderem in diese Städte und Gemeinden an:

Der Campingplatz der Superkategorie liegt rund zwei Kilometer vom Zentrum von Markdorf entfernt. Die Parzellen haben eine Größe von 70 bis 140 Quadratmeter. Insgesamt erstreckt sich der Campingplatz über eine Fläche von zehn Hektar.

Informationen zu Markdorf im Bodenseekreis

Die Gemeinde Markdorf hat rund 14.000 Einwohner und gehört zum baden-württembergischen Bodenseekreis. Die Gemeinde nennt sich selbst den „Balkon zum Bodensee“. Markdorf verfügt über einen Bahnhalt und liegt zudem an der Oberschwäbischen Barockstraße, am Jubiläumsweg Bodenseekreis und am Oberschwäbischen Jakobsweg.

Weitere ADAC-Superplätze in der Fünf-Sterne-Kategorie liegen auch im Bundesland Bayern. Darunter ist auch der ein Campingplatz am Hopfensee im Allgäu.