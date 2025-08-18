Nino de Angelo gesteht Barbara Schöneberger: Das macht seine Frau „aus Sicherheitsgründen“, wenn er trinkt!

Nino de Angelo hatte in seinem Leben schön öfter mit dem Alkohol zu kämpfen. "Ich will mein Leben nicht noch einmal durch den Alkohol kaputt machen“, sagte er einmal in einem Interview. Doch nun hat der Schlagerstar, der im Allgäu lebt, am Samstagabend in der „Starnacht am Wörthersee“ gegenüber Moderatorin Barbara Schöneberger ein überraschendes Geständnis abgelegt:

Nino de Angelo in der „Starnacht am Wörthersee“

Nachdem der Schlagerstar die Bühne der „Starnacht am Wörthersee“ in Klagenfurt, die gestern im Ersten im TV lief, mit seinem Auftritt zum Beben gebracht hatte, unterhielt er sich im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Die 51-Jährige, die zusammen mit Hans Sigl durch die Show führte, sprach Nino de Angelo auf einen seiner Instagram-Posts an.

„Ich bin doof“ - Instagram-Post von Nino de angelo wird zum Thema

„Ich folge dir bei Instagram, und da habe ich gesehen: Du warst schon in den Ferien und wir schauen uns mal kurz an, was du gepostet hast“, sagte Schöneberger und zeigte dem Publikum folgenden Instagram-Beitrag von Nino de Angelo:

In dem Post ist der Schlagerstar, der kürzlich um seinen Held Ozzy Osbourne trauerte, oberkörperfrei am Strand zu sehen. „Hallo Freunde, ich mache jetzt einen auf Influencer“, erklärt Nino heiter der Kamera, bevor er „I shot the Sheriff“ anstimmt und dazu tanzt. Dann schaut er zu seiner Frau Simone, die nicht im Bild ist und fragt sie, was sie angeblich gesagt habe. Die Antwort: „Sie hat gesagt, ich bin doof“, lacht Nino de Angelo.

Das macht Frau Simone, wenn Nino trinkt

Gegenüber Barbara Schöneberger sagte er in der „Starnacht am Wörthersee“ dazu: „Nach ein paar Drinks … kommt meistens sowas raus.“ Daraufhin fragte die Moderatorin, ob er im Urlaub mit seiner Frau Simone viel Zeit am Handy verbringe. Woraufhin Nino de Angelo beichtete, dass seine Frau etwas ganz Bestimmtes mit seinem Handy tue, wenn er getrunken habe: „Also sie versteckt es manchmal schon, so nach dem zweiten oder dritten Drink – aus Sicherheitsgründen“, verriet Nino de Angelo.

Die „Starnacht am Wörthersee“ am Samstag im TV

Die „Starnacht am Wörthersee“ war am Samstag, 16.8.2025, im Ersten im TV zu sehen. Aufgezeichnet wurde die Show schon am 5. Juli live in der Klagenfurter Ostbucht.

Nino de Angelo und der Vorfall im Parkahaus in Kempten

Nino de Angelo hingegen geriet vor Kurzem in die Schlagzeilen, weil ein Promi in Kempten mit einem Sportwagen Schäden in einem Kemptener Parkhaus anrichtete und vor der Polizei floh. Ob diese wilde Fahrt durch Kempten Konsequenzen, lest ihr hier.