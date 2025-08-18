Schlagerstar im Visier der Staatsanwaltschaft: Hat wilde Fahrt durch Kempten Konsequenzen?

Für Nino de Angelo wird es ernst: Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten bestätigte gegenüber RTL, dass ein Ermittlungsverfahren gegen den Schlagersänger eingeleitet wurde. In diesem geht es um einen Vorfall vom 9. Juli 2025. In einem Kemptener Parkhaus soll de Angelo an diesem Tag einen Sachschaden angerichtet haben. Danach soll de Angelo noch weitere Straftaten begangen haben.

Warum ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Nino de Angelo?

In einem Parkhaus in Kempten soll de Angelo zunächst ein fremdes Auto touchiert und dann die Sicherheitsschranke demoliert haben. In einem Bericht der Allgäuer Zeitung wird ein entstandener Sachschaden von 3500 Euro genannt. Die Schranke beschädigte der Musiker wohl im Zuge der unerlaubten Entfernung von der Unfallstelle, er beging demnach Fahrerflucht.

Auf den Kemptener Straßen lieferte sich de Angelo, der im Allgäu lebt, dann offenbar eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Es bestehe der Verdacht, „dass er sich nach dem Unfall der Kontrolle durch eine Polizeistreife entzogen und sich mit seinem Fahrzeug entfernt hat, wobei es zu einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei gekommen sein soll“, wird der Sprecher der Staatsanwaltschaft im Bericht von RTL zitiert. Womöglich war de Angelo zum Zeitpunkt des Vorfalls gar nicht berechtigt, seinen Sportwagen zu fahren. Der Sprecher erklärte, dass das Ermittlungsverfahren „wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens“ eingeleitet wurde.

Weitere Auskünfte machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht, es gilt die Unschuldsvermutung.

Ermittlungsverfahren gegen Schlagersänger: Was sagt Nino de Angelo zu den Vorwürfen?

Der Schlagerstar hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen und dem Ermittlungsverfahren geäußert. Sein Anwalt Achim Ziegler teilte auf eine Anfrage der Bild mit: „Unser Mandant wird zum jetzigen Zeitpunkt weder kommentieren, ob gegen ihn ein Ermittlungsverfahren anhängig ist, noch sonstige Erklärungen abgeben. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass, selbst wenn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren anhängig wäre, in jedem Fall die Unschuldsvermutung gilt – was wir unbedingt zu beachten bitten.“

Ein Post von de Angelo bei Instagram wirft unterdessen die Frage auf, wie ernst er die Anschuldigungen nimmt. Der Sänger teilte ein Video, bei dem ein hellblauer Porsche aus der Einfahrt eines Parkhauses driftet. „Angeblich soll ein 61-jähriger Star aus der Musikbranche am Steuer sitzen“, schreibt der 61-Jährige dazu. Unterlegt ist das Video mit de Angelos Song „Leben ist Kollision“.