Überraschung in Kempten: Nino de Angelo tritt bei Geburtstagsparty von Claudio Parrinello auf!

Was war das für eine Überraschung: Der Kemptener Gastronom Claudio Parrinello feiert mit Freunden seinen 50. Geburtstag, als Schlagersänger Nino de Angelo die Bühne enterte und im Kornhaus ein Überraschungskonzert gab.

Der 61-Jährige schwimmt derzeit wieder auf einer Erfolgswelle. Der Wahl-Allgäuer tourt mit seiner Band seit Wochen durch Deutschland. Zuletzt begeisterte er auf der Berliner Waldbühne und im Sulmtal. Ende Juli ist er beim Flumserberg Open Air. „Irgendwann im Leben“ heißt sein neues Album.

Party mit „Jenseits von Eden“ und „New York, New York“

Aus seinem neuen Album und dem dazugehörigen Bühnenprogramm gab Nino de Angelo einige Titel zum Besten. Der 61-Jährige schmetterte natürlich auch seinen 1983-Evergreen „Jenseits von Eden“. Mit „Tornero“ oder „New York, New York“ heizte er den 250 Gästen im großen Saal kräftig ein und zeigte einmal mehr, dass er eine echte „Rampensau“ ist. Unter den Gästen klatschten Europaminister Erik Beißwenger und Landtags-Vizepräsident Alexander Hold eifrig Beifall. Bilder des Abends findet ihr bei der Allgäuer Zeitung.

Bekannte Gäste aus der Promiwelt feiern mit Kemptener Promi-Gastronom

Zum runden Geburtstag des selbsternannten Edelgastronomen kamen bekannte Gäste aus dem Motorsport wie Hans-Jürgen Abt, Daniel Abt, Harry Unflath und Martin Tomczyk. Es waren auch zahlreiche Allgäuer Unternehmer auf der Gästeliste. Parrinello zeigt wieder einmal ein großes Herz und wollte statt Geschenken lieber Spenden für die Obdachlosenhilfe der Kemptener Wärmestube, für das Frauenhaus und das Gerhardinger Haus.

Nino de Angelo: Sein Leben und seine Karriere

Nino de Angelo wurde 1963 in Karlsruhe geboren, heute lebt er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Simone in Waltenhofen, wo beide einen Pferdehof betreiben. Seit einigen Jahren arbeitet der 61-Jährige an seinem Comeback. 2021 veröffentlichte er das Album „Gesegnet & Verflucht“, 2023 folgte dann „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“. Beide Alben waren überaus erfolgreich.

Tragisches Unglück überschattet Tour.

2024 brachte Nino de Angelo sein neuestes Werk „Irgendwann im Leben“ heraus, mit dem er gerade durch Deutschland tourt. Aktuell macht er eine Pause, im November wird sie fortgesetzt. Die Tour wurde leider durch ein tragisches Unglück überschattet. Im April musste ein Auftritt in Leipzig abgesagt werden, weil ein Bühnenmitarbeiter bei einem Unfall während des Aufbaus tödlich verletzt wurde.