„Mein Held“ - Nino de Angelo trauert um Ozzy Osbourne

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne trauern weltweit Fans und Musikstars, darunter ist auch Schlagerlegende Nino de Angelo. Auf Instagram drückte der Wahlallgäuer seine Trauer aus.

Nino de Angelo trauert auf Instagram

„R.I.P My Hero“ (auf Deutsch: „Ruhe in Frieden, mein Held“) schreibt Nino de Angelo zu seinem gestrigen Instagram-Post. Der Schlagerstar teilte ein Foto von sich in Schwarz-Weiß, auf dem er ein T-Shirt von Ozzy Osbourne trägt. Dazu läuft „Mama, I‘m Coming Home“, einer der größten Hits der Metal-Legende.

Musikstars trauern um Rock-Idol

Ozzy Osbourne hat als Erfinder des Heavy Metal die Rockmusik maßgeblich mitgeprägt. Seine provokanten Auftritte mit seiner Band Black Sabbath waren legendär. Die Rock-Ikone ist am Dienstag, 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben: Am 5. Juli stand Ozzy Osbourne ein letztes Mal beim Abschiedskonzert mit Black Sabbath in Birmingham auf der Bühne. Zahlreiche Stars trauern um Osbourne, darunter die Bands AC/DC, Motörhead, Rod Stewart und sogar Popstar Elton John.

Nino de Angelo spricht über seine Liebe zur Rockmusik

Nino de Angelo hat seine Karriere zwar als Schlagerstar gestartet, doch mittlerweile schlägt er deutlich rockigere Töne an, Ozzy Osbourne war dabei einer seiner Helden. Im März dieses Jahres erzählte er in einem Interview mit der Westdeutschen Zeitung über seine Liebe zur Rockmusik. „Schlager hat mich tatsächlich nie geprägt. Geprägt hat mich die Rockmusik“, so der Nino gegenüber der Westdeutschen Zeitung. In dem Interview erwähnte er auch Ozzy Osbourne, dessen Musik er vor zehn Jahren für sich entdeckt hatte. Mit dem Rocker teilt Nino auch leider eine Gemeinsamkeit. Wie Osbourne kämpfte auch der 61-Jährige Schlagerstar jahrelang mit einer Sucht.

Nino de Angelo auf Tour - Doch im Allgäu ist er zuhause

Nino de Angelo ist aktuell mit seinem neuen Album „Irgendwann im Leben“ auf Deutschland-Tour. Aktuell legt der „Jenseits von Eden“-Sänger eine Pause ein. Die Tour wird am 2. November in Freiburg fortgesetzt. Privat lebt der Schlagerstar mit seiner Lebensgefährtin Simone im Allgäu. Die beiden haben einen Pferdehof in Wertach.