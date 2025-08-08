Müller-Wechsel nach Vancouver: Bastian Schweinsteiger gratuliert seinem Ex-Teamkollegen

Für Thomas Müller bricht eine neue Zeit in seiner Karriere an. Nach 25 Jahren wechselt er vom FC Bayern zu den Vancouver Cups. Sein neuer Verein feiert den Neuzugang. Auch sein ehemaliger Teamkollege Bastian Schweinsteiger gratuliert zum Wechsel.

„Ein besonderer Kerl“ - Schweinsteiger reagiert auf Team-Wechsel von Thomas Müller

„Aufgepasst, ein besonderer Kerl kommt!“, schreibt Schweinsteiger auf Englisch zu einem Video, das er vor ein paar Stunden auf Instagram hochgeladen hat. Die Nachricht richtet sich an die Major League Soccer (MLS), für die sein ehemaliger FC-Bayern-Kollege Thomas Müller künftig auf dem Spielfeld stehen wird. Im Video selbst richtet sich Schweinsteiger direkt an Müller.

In dem Video wünscht Bastian Schweinsteiger Thomas Müller auf Englisch alles Gute für das neue Abenteuer. „Hab viel Spaß, schieß viele Tore“, so Schweinsteiger. Das Video wurde in München auf einer Dachterrasse aufgenommen, im Hintergrund ist die Theatinerkirche zu sehen. Schweinsteiger verspricht, auf die wunderschöne bayerische Hauptstadt aufzupassen, bis Thomas Müller in Vancouver ist.

Schweinsteiger und Müller: Freundschaft auch abseits des Spielfelds

Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger waren lange Zeit Teamkollegen beim FC Bayern und auch in der deutschen Nationalelf. Einer ihrer triumphalsten Momente in ihrer Karriere war der Weltmeistertitel 2014 in Brasilien. Während Thomas Müller immer noch auf dem Platz steht, hat Bastian Schweinsteiger seine Karriere 2016 beendet. Er arbeitet inzwischen als TV-Experte für die ARD. Doch Schweinsteiger und Müller verstehen sich auch abseits des Spielfelds sehr gut, wie ein gemeinsames Golfspiel beweist.

