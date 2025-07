Seit vier Jahren ein Team: Das hält Esther Sedlaczek wirklich von Bastian Schweinsteiger

Seit vier Jahren sind Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger in der ARD vor der Kamera ein eingespieltes Team. Schweinsteiger arbeitet seit seinem Ende als aktiver Fußballspieler im Jahr 2019 als TV-Experte für den Sender. Doch was hält Kollegin Sedlaczek tatsächlich von dem Ex-Weltmeister?

Enthüllungen vor Babypause

Vor ihrem Abschied in die Baby-Pause gab Esther Sedlaczek der t-online ein Interview, in dem sie auch auf die Arbeit mit Schweinsteiger einging. Die Umstellung vom Fußballprofi zum TV-Experten war nicht ganz einfach. 2021 bekam der ehemalige FC-Bayern-Spieler sogar Ärger mit seinem neuen Arbeitgeber. Der Weltmeister soll während einer TV-Aufzeichnung Schleichwerbung für eine Uhr gemacht haben.

Schweinsteiger und Sedlaczek - Ein eingespieltes Team

Als sie vor vier Jahren zur ARD-Sportschau kam, war Bastian Schweinsteiger mit seiner neuen Rolle schon etwas warm geworden und hatte trotz seiner kurzen Zeit als TV-Experte bereits viel dazugelernt, erzählt Sedlaczek. Auf die Vermutung, dass Schweinsteiger erst an ihrer Seite in der Expertenrolle aufgeblüht sei, reagierte die 39-Jährige mit Bescheidenheit. Beide hätten sich gegenseitig in ihrer Entwicklung unterstützt. „Ich mache aus Menschen nicht etwas anderes. Bastian und ich haben Glück, dass wir einfach vor der Kamera gut zusammenpassen“, so Sedlaczek gegenüber t-online.

Wie lange dauert die Auszeit von Sedlaczek?

Sedlaczek ist gerade mit ihrem dritten Kind schwanger und will sich nun eine Auszeit nehmen, um Zeit für das Kind und ihre Familie zu haben. Am 5. Juli trat sie zum letzten Mal in „Die große Maus-Show“ auf. Florian Silbereisen vertritt sie, während ihrer Baby-Pause. Wie lange die Moderatorin pausiert, ist noch unbekannt.

Liebestrubel bei Bastian Schweinsteiger

Das Privatleben von ihrem Kollegen Bastian Schweinsteiger scheint etwas turbulenter zu sein. Es halten sich seit Monaten hartnäckige Gerüchte, dass er und seine Frau Ana Ivanović sich getrennt haben sollen. Die Gerüchte wurden noch befeuert, als Schweinsteiger auf Mallorca turtelnd mit einer anderen Frau gesichtet wurde. Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović sind seit 2016 verheiratet und haben drei Kinder.