Mädels-Trip in Florenz: Ana Ivanović genießt Urlaub in Italien

Gut gelaunt und umgeben von Freundinnen - so zeigt sich Ana Ivanović auf Bildern, die sie auf Instagram postete. Die Ex-Tennisspielerin postet regelmäßig Fotos von sich im Urlaub, allerdings ohne Noch-Ehemann Bastian Schweinsteiger.

Schon seit Monaten halten sich hartnäckig Gerüchte, dass sich das einstige Sportler-Traumpaar getrennt haben soll. Bastian Schweinsteiger soll sogar bereits öffentlich mit einer neuen Frau an seiner Seite turteln. Zu den Trennungsgerüchten haben bisher weder Ana Ivanović noch Bastian Schweinsteiger Stellung bezogen.

Ana Ivanović postet neue Urlaubsbilder

Während Bastian Schweinsteiger gerade in den USA den FC Bayern bei der Klub-WM unterstützt, scheint Ana ihr Single-Dasein zu genießen. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die ehemalige Tennisspielerin mit ihren Followern regelmäßig Bilder von sich im Urlaub oder beim Work-out. Gestern tauchten neue Fotos auf, die Ana mit Freundinnen und ihrer Mutter in Florenz zeigen.

Mit Mutter und Freundinnen in Florenz

Auf den Fotos ist Ana unter anderem bei einem Abend-Drink mit ihren Begleiterinnen, in einem schönen Sommerkleid und beim Sightseeing zu sehen. Mit dabei ist auch Mutter Dagmar. Anas Eltern sollen laut Medienberichten ihre Tochter nach der angeblichen Trennung von Schweinsteiger sehr unterstützen. Ihre Follower sind begeistert von den neuen Urlaubsfotos. Der Post hat schon über 40.000 Likes. Die Kommentarspalte ist voll mit Komplimenten für die Serbin. „Bellissime“ (auf Deutsch: „schön“), schreibt etwa eine Userin. Ein anderer User wünscht Ana alles Liebe und Gute für ihre Zukunft.

Nicht der erste Besuch in Florenz

Ana Ivanović ist übrigens nicht zum ersten Mal in Florenz zu Besuch. 2021 war sie schon einmal in der italiienischen Stadt. Damals allerdings noch an der Seite von Bastian Schweinsteiger. Die beiden hatten in Italien auch geheiratet.

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger: Ehe-Aus nach fast zehn Jahren?

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger heirateten im Jahr 2016. Das Paar hat drei Söhne. Ivanovic belegte Platz eins der Tennisweltrangliste. 2008 siegte sie bei den French Open. Bastian Schweinsteiger ist einer der größten deutschen Fußballstars. 2014 gewann er mit der Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Brasilien. Zudem holte er siebenmal den DFB-Pokal und ist achtfacher deutscher Meister. Die angebliche Trennung der beiden hat auch berufliche Folgen. Eine Modemarke hat wegen der Gerüchte einen lukrativen Werbedeal mit dem einstigen Traumpaar gekündigt.

Das ist Ana Ivanović

Geboren 6. November 1987 in Belgrad (Serbien)

Ehemalige Tennisspielerin

2008: Sieg bei den French Open

Höchste Platzierung/Weltrangliste: 1

Karriereende: 2016