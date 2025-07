Ana Ivanović zeigt ihr Trainingsprogramm: So hält sich der Ex-Tennifprofi fit

Knapp neun Jahre nach ihrem Karriereende als Tennisprofi bleibt Ana Ivanović am Ball - zumindest am Medizinball. Auf Instagram zeigte die 37-Jährige, wie sie sich fit hält. In dem sozialen Netzwerk postete sie ein Video, in dem sie verschiedene Übungen für die Rumpfmuskulatur vormacht. Das einzige Equipment: ein Medizinball und eine Yogamatte.

Sportliche Erfolge von Ana Ivanović

Ana Ivanović ist am 6. November 1987 in Belgrad in Serbien geboren und eine ehemalige Profi-Tennisspielerin. Bereits im Alter von fünf Jahren begann sie das Tennisspielen. Im Jahr 2003 - mit damals 16 Jahren - startete ihre Profi-Karriere. Sie stieg dann schnell in die Weltspitze des Tennis auf.

Im Jahr 2008 gewann sie die French Open, ihr erster Final-Sieg in einem Grand-Slam-Turnier. Im selben Jahr führte Ivanović zwölf Wochen lang die Weltrangliste an. Im Dezember 2016 beendete die heute 37-Jährige ihre Profi-Karriere.

Bastian Schweinsteiger und Ivanović getrennt

2016 heiratete sie auch den deutschen Ex-Profifußballer Bastian Schweinsteiger. Die beiden haben drei gemeinsame Söhne, der jüngste kam 2023 auf die Welt. Bereits seit einigen Monaten kursieren Trennungsgerüchte um das Paar. Offiziell dazu geäußert hat sich bislang keiner der beiden.

Fotos, die Schweinsteiger mit einer anderen Frau im Urlaub zeigen sollen, heizen die Gerüchteküche weiter an. Das private Drama hatte auch berufliche Folgen: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović verloren eine Werbekooperation mit der Modemarke Brax. Als Grund nannte die Marke, dass Schweinsteiger und Ivanović „kein Paar“ mehr seien.

Das ist Ana Ivanović

Geboren 6. November 1987 in Belgrad (Serbien)

Ehemalige Tennisspielerin

2008: Sieg bei den French Open

Höchste Platzierung/Weltrangliste: 1

Karriereende: 2016

Das ist Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte bei der ARD

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013

2016: Heirat mit Ana Ivanović, drei Kinder