Diese Promis heirateten in Venedig

Die Abendsonne taucht die Stadt in ein warmes Gold, während leise Gondeln über das Wasser gleiten und der Klang ferner Kirchenglocken in der Luft liegt. Zwischen historischen Fassaden und verwinkelten Gassen liegt eine Atmosphäre von Romantik in der Luft. Perfekt für einen Tag, der für die Ewigkeit gedacht ist.

Wieder einmal hat sich Venedig in die Bühne für eine Traumhochzeit verwandelt. Amazon-Gründer Jeff Bezos wird Lauren Sánchez in der norditalienischen Hafenstadt zu seiner Frau nehmen. Promi-Hochzeiten sind in der Lagunenstadt aber keine Seltenheit. Diese Promis heirateten schon alle in Venedig.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez

In Venedig soll an diesem Freitag, 27.6.2025., die Promi-Hochzeit des Jahres über die Bühne gehen: Der US-Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez wollen sich auf der Insel San Giorgio in der Lagune das Jawort geben. Dabei sind etwa 200 Gäste, darunter viel Prominenz aus Showbusiness und Geschäftswelt wie Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio und Bill Gates.

Die Kosten der Hochzeit werden auf mindestens zehn Millionen US-Dollar geschätzt. Der Präsident der Region Veneto, Luca Zaia, bezifferte sie sogar auf 40 bis 48 Millionen Euro. Zudem sprach er von einem Imagegewinn im Milliardenwert. Gegen die Feier gibt es bereits seit Tagen Proteste verschiedener Gruppen. Kritiker werfen Bezos vor, seinen Reichtum zur Schau zu stellen und sich mit seinem Geld die Stadt kaufen zu wollen.

Icon Vergrößern Bereits seit Mittwoch sind Bezos und Sánchez in Venedig unterwegs. Foto: Luca Bruno; picture alliance/dpa/AP Icon Schließen Schließen Bereits seit Mittwoch sind Bezos und Sánchez in Venedig unterwegs. Foto: Luca Bruno; picture alliance/dpa/AP

Icon Galerie 13 Bilder In Venedig geht heute, am Freitag, die Promi-Hochzeit des Jahres über die Bühne: US-Milliardär Jeff Bezos, Gründer des Online-Handelsriesen Amazon, und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez geben sich auf einer Insel in der Lagune das Jawort. Bilder von der Mega-Hochzeit und ihren Gästen.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger hatten ihre Beziehung 2015 bekannt gegeben. Im Juli 2016 gaben sich Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović dann das Jawort – romantisch und heimlich in Venedig. Sie hatten sich 2014 kennengelernt. Ivanović beendete kurz nach der Hochzeit ihre Tennislaufbahn, und aus ihrer Ehe entstanden drei Söhne: Luka (2018), Leon (2019) und Theo (2023) .

Icon Vergrößern Im Juli 2016 gaben sich Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović das Jawort in Venedig. Foto: picture alliance / dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im Juli 2016 gaben sich Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović das Jawort in Venedig. Foto: picture alliance / dpa (Archivbild)

Gut neun Jahre später trennen sich ihre Wege. Laut mehreren Berichten leben sie seit etwa zwei Monaten getrennt. Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović haben die Trennung zwar offiziell noch nicht bestätigt, aber beide zeigen sich in den sozialen Netzwerken und auf offiziellen Terminen nur noch getrennt voneinander. Zudem sind bereits vor Wochen Fotos von Bastian Schweinsteiger mit seiner neuen Partnerin aufgetaucht. Schweinsteiger befindet sich überwiegend in München (und beruflich viel unterwegs), während Ivanović sich gerade mit den Kindern und Freunden von sich eine Auszeit am Strand gönnt. Das zeigt sie auf ihrem Instagram-Account.

George Clooney und Amal Alamuddin

Im September 2014 heirateten George Clooney und Amal Alamuddin in Venedig – eine Hochzeit, die weltweit für Schlagzeilen sorgte. Die Feierlichkeiten zogen sich über mehrere Tage und vereinten Hollywood-Glamour mit venezianischer Romantik.

Die Gästeliste war exklusiv: Unter den rund 100 Gästen befanden sich Stars wie Matt Damon, Cindy Crawford und Anna Wintour. Gefeiert wurde stilvoll auf dem Wasser und in prachtvollen Palazzi – Venedig diente als perfekte Kulisse für eine Liebe, die so elegant wirkte wie das Paar selbst. Die Hochzeit gilt bis heute als eine der legendärsten Promi-Trauungen der letzten Jahrzehnte.

Icon Vergrößern Auch George Clooney und Amal Alamuddin heirateten in Venedig. Foto: Alessandro Di Meo (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch George Clooney und Amal Alamuddin heirateten in Venedig. Foto: Alessandro Di Meo (Archivbild)

Salma Hayek und Francois Henri Pinault

Auch Salma Hayek und der französische Unternehmer François-Henri Pinault feierten 2009 ihre Hochzeitszeremonie in Venedig. Als Kulisse diente das prunkvolle Teatro La Fenice, das sich an diesem Wochenende in eine Bühne für Glamou und Liebe verwandelte. Rund 150 Gäste waren geladen, darunter Penélope Cruz, Charlize Theron, Bono und der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac.

Den Höhepunkt bildete ein stilvoller Maskenball – mit goldenen Masken, opulenter Dekoration und einem Hauch geheimnisvoller Eleganz. Venedig wurde für eine Nacht zum Märchenschauplatz, der perfekt zu dem Paar und ihrer außergewöhnlichen Liebesgeschichte passte.

Icon Vergrößern Die Schauspielerin Salma Hayek heiratete ebenfalls in der italienischen Lagunenstadt. Foto: dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Schauspielerin Salma Hayek heiratete ebenfalls in der italienischen Lagunenstadt. Foto: dpa (Archivbild)