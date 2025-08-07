Im Müller-Rausch! Vancouver White Caps feiern Verpflichtung von Thomas Müller

Thomas Müller wechselt nach 25 Jahren beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München in die Major League Soccer (MLS). Künftig wird die Bayern-Legende für die Vancouver Whitecaps in der Western Conference auflaufen. Die Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 feiert der Verein besonders auf Instagram.

Vancouver Whitecaps feiern Thomas Müller auf Instagram

Ganze 13 Beiträge veröffentlichten die White Caps am Mittwochabend deutscher Zeit auf ihrem Account - zwölf davon beschäftigten sich ausschließlich um den Neuzugang aus München. Den Auftakt machte ein Foto von einem Verkehrschild mit der Aufschrift „Vancoüver“, gefolgt von Fotos mit dem Titel „From Munich to Vancouver - Thomas Müller - A Legend Arrives“ oder „I‘m not coming to visit. I‘m coming to win titles“.

Resonanz auf Instagram für Vancouver sprunghaft angestiegen

Die Verpflichtung von Thomas Müller hebt die Vancouver White Caps zumindest auf Social Media in neue Höhen. Während viele Posts des Clubs bislang häufig nicht einmal die 2000-Like-Marke knackten, stieg die Zustimmung der Fans mit den Müller-Posts massiv an. Bis zu beinahe 230.000 Likes gab es auf den erfolgreichsten Post zum Neuankömmling.

Thomas Müller: Erster Einsatz bereits am 17. August

Bis zum ersten Einsatz von Thomas Müller im Trikot seines neuen Klubs wird es nicht mehr lange dauern. Bereits am 17. August dürfte es für den Ex-Bayern-Profi um den ersten Sieg gehen. Dann spielen die White Caps gegen Housten Dynamo FC vor heimischer Kulisse. Anpfiff der Partie ist um 3 Uhr nachts MEZ - eine Herausforderung für echte Müller-Fans, die das Spiel verfolgen wollen.

Müller-Ankunft kommende Woche erwartet

Noch ist Thomas Müller aber nicht in Vancouver angekommen. Laut der Deutschen Presseagentur wird Müller am kommenden Mittwoch in Kanada erwartet. Einen Tag später geht es dann in die erste Trainingseinheit.

Infos und Zahlen zu Thomas Müller

Geboren am 13. September 1989 in Weilheim/Oberbayern

Größe: 185 cm

Position: Offensives Mittelfeld/Sturm

Vereine: TSV Pähl, FC Bayern München, Vancouver Whitecaps

Weltmeister 2014

Champions League Sieger: 2013 und 2020

Klub-Weltmeister: 2013 und 2020

Uefa-Super-Cup-Sieger: 2013, 2020

Deutscher Meisterschaften: 13

DFB-Pokalsiege: 6

Deutscher Supercup-Siege: 8