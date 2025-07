Mit Cowboyhut und Pferd – So kündigt Thomas Müller seinen bevorstehenden Wechsel an

Lange Zeit war unklar, wie es für Thomas Müller nach seinem Abschied vom FC Bayern weitergeht. Doch die Zeit der Spekulationen ist vorbei: Müller hat vor Kurzem ein Video auf YouTube und Instagram veröffentlicht: Darin verabschiedet sich der Rekordspieler des FC Bayern von seinem Herzensverein – und verrät, wohin ihn sein Weg als Nächstes führt.

„Schee war's“: Thomas Müller verabschiedet sich vom FC Bayern

Das Video zeigt Müller mit seinem Vater Gerhard und seinem Bruder Simon, wie sie mit Cowboyhüten auf Klappstühlen an der Isar sitzen – eine Anspielung auf die ehemalige ARD-Serie „Münchner Geschichten“ von Helmut Dietl. „Schee war's“, sagt Müller. „25 Jahre FCB – Schee war’s jeden Tag.“

Per Video: Thomas Müller kündigt Wechsel an

Interessant für die Müller-Fans dürften die nächsten Worte des langjährigen Nationalspielers sein: „Heut is‘ Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is‘ Montag – und dann is‘ auf einmal alles vorbei. Dann geht‘s über‘n großen Teich“, sagt Müller, bevor er auf einem Pferd davonreitet.

Icon Vergrößern 25 Jahre spielte Müller beim FC Bayern. Nun trennen sich die Wege. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen 25 Jahre spielte Müller beim FC Bayern. Nun trennen sich die Wege. Foto: Sven Hoppe/dpa

Diese Aussage dürfte nun endgültig der Beleg für die schon länger anhaltenden Gerüchte um Müllers Wechsel in die Major League Soccer (MLS) sein. Die MLS ist die höchste professionelle Fußballliga in den USA und Kanada, die aktuell aus 29 Teams besteht und seit ihrer Gründung 1993 kontinuierlich gewachsen ist.

Zu welchem Verein wechselt Thomas Müller?

Zu welchem Verein genau es Thomas Müller zieht, ist allerdings noch unbekannt. Lange wurde spekuliert, wohin der gebürtige Weilheimer wechseln würde. Zunächst stand ein Partnerverein des FC Bayern, Los Angeles FC, im Raum.

Mittlerweile scheint es aber so, dass Müller sich für einen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps in Kanada entschieden hat. Laut Berichten des Fußballportals Transfermarkt befindet sich der Transfer in finalen Verhandlungen, bei denen nur noch Details zu klären sind.

Thomas Müller: Zahlen und Fakten Geburtsdatum: 13. September 1989

Geburtsort: Weilheim in Oberbayern, Deutschland

Größe: ca. 185 cm

Position: Offensives Mittelfeld / Sturm

Verein: FC Bayern München (2000 bis 2025)

Pflichtspiele (Club): 756 (250 Tore, 223 Torvorlagen)

Länderspiele: 131: (45 Tore und 41 Vorlagen)