Leni Klum: Diese Eigenschaft an ihr ist „typisch deutsch“

Leni Klum hat die Modelwelt in jungen Jahren im Sturm erobert: Die 20-Jährige modelt für Fashion Weeks, sorgt mit Dessous-Fotos für Furore, ist seit 2022 Markenbotschafterin für Dior und zierte schon mehrfach die Titelseiten von Mode-Magazinen wie Glamour oder Vogue. Und bei der aktuellen „Germany‘s Next Topmodel“-Staffel auf ProSieben unterstützte sie ihre Mutter als Gastjurorin.

Als Tochter von Heidi Klum ist Leni Klum zwar in den USA aufgewachsen und wohnt bis heute dort. Doch zur deutschen Kultur und ihrer deutschen Familie hat Leni Klum ein besonderes Verhältnis. Und manches an ihr bezeichnet sogar sie selbst als „typisch deutsch“. Was genau sie meint, lesen Sie hier.

Leni Klum: Modeln erst ab 16!

Leni Klum kam am 4. Mai 2004 in New York City zur Welt. Ihre leiblichen Eltern sind Topmodel Heidi Klum und der italienische Sportmanager Flavio Briatore. Das Paar trennte sich nicht lange nach Leni Klums Geburt. 2009 adoptierte Heidi Klums neuer Partner Seal das Töchterchen und ist seitdem der offizielle Vater. Leni und Seal haben ein gutes Verhältnis zueinander. Doch die Ehe von Heidi Klum und Seal ist 2014 in die Brüche gegangen.

Ein Grund, weshalb Leni Klum die Modewelt gerade jetzt so schnell stürmt: Viele Jahre wurde sie bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten, erst mit 16 Jahren trat Leni Klum ins Rampenlicht. Dabei hätte sie schon gerne früher mit Modeln begonnen, wie sie nun im Interview mit dem Magazin Glamour verriet: „Mit 13 wollte ich dann endlich loslegen, selbst zu modeln, aber meine Mutter hat mich gebremst. Ich sei zu jung. Heute würde ich sagen: Sie hatte recht!“ Mittlerweile macht sie fast jeden nennenswerten Laufsteg unsicher, von Paris bis New York für namhafte Modedesigner, und ist auch auf Social Media aktiv. Allein auf Instagram folgen Klum 1,8 Millionen Accounts.

Leni Klum: Leben in den USA

Aufgewachsen ist Leni Klum in den USA, und bis heute lebt sie auch in den Staaten: Nachdem sie für einige Zeit mit Mutter Heidi und deren Ehemann Tom Kaulitz in Los Angeles gewohnt hatte, ist Leni Klum 2022 in ihre Geburtstadt New York gezogen. Dort lebt sie gemeinsam mit ihrem Freund Aris Rachevsky, mit dem sie seit einigen Jahren liiert ist.

Neben der Model-Karriere studiert Klum auch noch Innenarchitektur. „Für mich gehen das Modeln und die Innenarchitektur Hand in Hand. Innenarchitektur ist quasi Mode für das Zuhause, also die perfekte Ergänzung zu meinen Interessen“, erklärt sie gegenüber Glamour. Model-Jobs, Jetset-Leben und nebenher studieren - das klingt zwar nach Stress pur, doch Leni Klum bringt die Welten gut unter einen Hut: „Zum Glück kann ich das meiste online machen, so kann ich Shootings und Seminare gut vereinbaren“, so Klum.

In den USA macht Leni auch wegen ihrer extravaganten Outfits von sich reden. Jüngst zog sie auf dem Coachella-Festival im kalifornischen Indio die Aufmerksamkeit auf sich.

Leni Klum: Was an ihr ist „typisch deutsch“?

Aber auch in Europa lässt sich Leni Klum gerne blicken - zum Beispiel auf dem Wiener Opernball, wo sie in einem elegant geschnittenen glitzernd-braunem Kleid erschien. „Ich fühle mich wie eine Prinzessin“, sagte der Shootingstar dem ORF.

Ein besonderes Reiseziel ist aber das Heimatland ihrer Mutter: Deutschland. Im Interview mit Glamour verriet sie: „Ich reise generell viel und gern für die Arbeit, aber nach Deutschland zu kommen, ist immer ganz besonders für mich, weil ich dann meine Großmutter sehen kann.“

Heidi Klums Tochter spricht selbst Deutsch, wenn auch mit einem Akzent. Und auch der ein oder andere Charakterzug schreit regelrecht nach deutschen Gepflogenheiten: „Mir ist heute zum Beispiel superwichtig, immer überpünktlich zu erscheinen – typisch deutsch“, so das Model zu Glamour. Zu spät fürs Shooting? Kommt also nicht infrage! „Zum Modeln gehört viel Disziplin“, erklärt Klum.

Übrigens: Auch Heidi Klums Sohn ist auf einem Magazincover zu sehen.

Leni Klum: Besonderes Verhältnis zu ihrer Oma, Sonntagen und deutschem Essen

Aber auch andere Charakterzüge und Vorlieben erinnern an typisch deutsche Kultur. Zum Beispiel: „Meine Sonntage sind mir heilig.“ Sonntags setzt sie laut eigener Aussage gerne eine Hühnersuppe auf. „Ich mache sie einmal die Woche und habe immer Leftovers im Kühlschrank.“ Dieses Ritual, das sie von zu Hause übernommen habe, klingt zumindest nach etwas, das auch ihrer deutschen Oma gefallen könnte.

Zu der hat Leni Klum übrigens ein besonders gutes Verhältnis, verrät sie im Interview. „Ich schreibe ihr immer, in welcher Stadt ich sein werde, und wenn sie es irgendwie einrichten kann, kommt sie mich besuchen.“ Hinter den Kulissen eines Shootings für Deichmann 2023 erzählte Leni Klum, ihr Lieblingsessen sei - neben Gulasch und Pfannkuchen mit Nutella - Omas Bohnen-Kartoffel-suppe. Wenn das mal nicht auch „typisch deutsch“ ist!

Übrigens: Im Januar mussten Heidi Klum und Tom Kaulitz ihr Haus verlassen, da es von den verheerenden Bränden in Los Angeles bedroht wurde.