Hammer Lineup! Diese Stars treten am Wochenende beim Coachella auf

In Indio, in der Nähe von Palm Springs und Los Angeles in Kalifornien (USA), findet an diesem Wochenende wieder das Coachella statt. Das Musik-Festival ist DER Place-to-be für Influencerinnen und Influencer sowie Promis. Wie jedes Jahr ist auch 2025 vom 11. bis 13. April und vom 18. bis 20. April ein fettes Lineup mit großen Stars geboten.

Coachella Festival 2025: Das Lineup

Das Lineup ist an beiden Festival-Wochenenden gleich. Headliner am Freitag ist Lady Gaga, am Samstag Green Day und am Sonntag Post Malone. Daneben treten weitere hochkarätige Künstlerinnen und Künstler auf. Darunter Rapper Travis Scott, Rapperin Missy Elliott, Sänger Benson Boone, Pop-Star Charli xcx oder Rapperin Meghan Thee Stallion.

Es sind aber auch deutsche Musikerinnen und Musiker dabei wie die Elektro-Popband „Kraftwerk“ aus Düsseldorf und das Kollektiv „Keinemusik“. Das komplette Lineup findet ihr hier.

Coachella-Festival zieht viele Promis an

Das Coachella-Festival in Indio fand erstmals im Jahr 1999 statt. Im ersten Jahr kamen rund 25.000 Gäste zu dem Festival auf dem Gelände des Empire Polo Club. Mittlerweile pilgern pro Tag rund 100.000 Besucherinnen und Besucher zum Coachella. Neben einem Mega-Lineup bestehend aus unterschiedlichen Musikgenres gibt es auf dem Gelände auch künstlerische Installationen und Skulpturen zu bestaunen.

Unter den Gästen sind viele Influencer und Prominente, die mit ihren auffälligen Outfits die Festival-Trends prägen. In der Menge könnte man dieses Jahr Hailey und Justin Bieber, Leni Klum oder Bill Kaulitz entdecken. Aus Deutschland reisen zum Beispiel Influencerin Leonie Hanne, Unternehmerin Ann-Kathrin Schmitz und Moderatorin Aminata Belli an.

Die Tickets für das Coachella-Festival sind heißbegehrt und können ziemlich teuer sein. Der Eintritt für ein komplettes Wochenende kostet aktuell laut Webseite 599 bis 649 US-Dollar (527 bis 571 Euro).

