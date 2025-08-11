Heidi Klum kündigt Wurm- und Parasitenkur an: Warum will sich das Model entwurmen?

In einer Ehe heißt es, geht es gemeinsam durch dick und dünn, durch gute und weniger gute Zeiten: Dass das nicht nur Floskeln sind, erfährt aktuell Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz. Denn das Supermodel will dem Social Media-Trend des „Parasite Cleanse“ nachgehen – und ihr Gatte zieht mit: Mit einer Wurm- und Parasitenkur soll es unliebsamen Schmarotzern an den Kragen gehen. Klum ist eigenen Aussagen nach überzeugt, dass im Grunde jeder die Mini-Lebewesen in sich trägt, der zum Beispiel hin und wieder Sushi isst. Für ihre Gesundheit sei es höchste Zeit, dagegen vorzugehen. Was es mit der Kur auf sich hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

Warum will sich Heidi Klum entwurmen?

Keine Rohkost mehr und kein Obst: Heidi Klum hat in den vergangenen Monaten öffentlich gemacht, dass es ihr vielerlei Gesundheitsthemen angetan haben. Der Verzicht auf diese Lebensmittel beispielsweise gehöre zu ihrem ganz persönlichen Fitness-Geheimnis.

Dass Klum ihr Aussehen nach wie vor sehr wichtig ist, liegt in ihrem Wirken als Model und TV-Persona. Kürzlich sprach sie offen über weitere Methoden, um auch mit 52 Jahren weiterhin gesund, fit und schön zu sein. Sie überraschte beispielsweise mit dem Geständnis, „total für Botox“ zu sein. Auch über Schönheitsoperationen würde sie sich gerne austauschen, erklärte sie im gleichen Atemzug. In Sachen Gesundheit ist sie offenbar bestimmten Online-Trends gegenüber nicht abgeneigt, wie ein Gespräch mit dem Wall Street Journal zeigt.

Im Rahmen ihrer Rückkehr zur US-Show „Project Runway“ hat Klum der Zeitung erklärt: Sie mache erstmals eine Wurm- und Parasitenkur und sei selbst gespannt, „was da wohl alles herauskommen wird“. Schließlich sei ihr zugetragen worden, man solle sich bestenfalls jährlich einer solchen Behandlung unterziehen: „Ich habe es noch nie gemacht. Deshalb habe ich das Gefühl, dass ich wirklich im Rückstand bin“, sagte Klum.

Parasite Cleanse: Was steckt hinter dem Trend?

Beim „Parasite Cleanse“ handelt es sich nach Angaben der Apotheken Umschau um einen vorwiegend auf TikTok zurückführenden Gesundheitstrend. Das als Parasitenkur bezeichnete Verfahren soll den Darm von möglichen Parasiten befreien und auf diese Weise den Körper reinigen, mit dem Ziel, mehr Energie zu haben und ausgeglichener zu werden. Allerdings sei der angebliche Nutzen von Parasitenkuren wissenschaftlich nicht bewiesen, wie Birgit Terjung, Mediensprecherin der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGSV) in der Apotheken Umschau betont. Stattdessen bestehe im Gegenteil sogar das Risiko, durch eine solche Kur die eigene Gesundheit zu gefährden.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Parasiten, die auf der Haut vorkommen und jenen, die im Körper existieren können, wie die Apotheken Umschau erläutert. Zu ersteren, den sogenannten Ektoparasiten, zählen Läuse und Zecken. Auf der anderen Seite gibt es beispielsweise Amöben und den Fuchsbandwurm, der im menschlichen Körper lebt. Generell komme es in Industrieländern selten vor, dass jemand eine Parasiteninfektion bekomme, heißt es weiter. Dennoch handele es sich um eine ernsthafte Erkrankung, die ärztlich diagnostiziert und behandelt gehöre. Ein alle Parasiten bekämpfendes Medikament gebe es nicht, vielmehr müsse eine individuell abgestimmte Behandlung erfolgen.

Wie sieht Heidi Klums Wurm- und Parasitenkur aus?

Wie die „Parasite Cleanse“-Kur bei Heidi Klum aussieht, hat sie ihren Millionen Followern auf Instagram nun selbst präsentiert:

Ob Klum ein Arzt die Kur verordnet hat, ist nicht bekannt. Sie selbst behauptete im Wall Street Journal, dass gerade, wenn man ab und an rohe Lebensmittel wie Sushi verzehre, „anscheinend alle Parasiten und Würmer haben“. Da sie die Kur bisher nicht selbst ausprobiert habe, sich aber auf Instagram für sie momentan scheinbar „alles um Würmer und Parasiten dreht“, ziehe sie nun zusammen mit ihrem Mann nach.

Klums Wurm- und Parasitenkur besteht ihren eigenen Angaben nach aus mit Kräutern gefüllten Pillen, in denen viel Nelke stecke. „Der Parasit hasst Nelken. Er hasst auch die Samen der Papaya“, sagte sie im Wall Street Journal. Recherchen des Fitness- und Gesundheitsmagazins Fitbook zufolge seien beide Pflanzen in der Naturheilkunde beliebt, da ihre Inhaltsstoffe angeblich auf natürliche Weise Parasiten abtöten sollen. Wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit seien jedoch in beiden Fällen recht begrenzt.

Welche Symptome zeigen sich bei einem Parasitenbefall?

Der Krankenkasse AOK zufolge können die Symptome eines Parasitenbefalls von leichten Beschwerden bis hin zu behandlungsbedürftigen Erkrankungen reichen. Laut Apotheken Umschau äußert sich ein parasitärer Befall beispielsweise durch Durchfall und Bauchkrämpfe, Abgeschlagenheit und leichtes Fieber. Eine Stuhluntersuchung beim Arzt verschaffe in der Regel Klarheit. Grundsätzlich sollte bei einem Verdacht auf einen Parasitenbefall stets ein Arzt aufgesucht werden, der über eine geeignete Behandlung entscheiden kann.