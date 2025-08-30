Heidi Klum im Umzugsstress: Darum zieht ihr Sohn jetzt nach New York

Heidi Klum ist ein Familienmensch. Doch ihr Haus in Los Angeles, in dem das Model mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz lebt, wird wohl wieder leerer. Vor drei Jahren zog schon Tochter Leni aus, um in New York aufs College zu gehen. Nun verlässt auch Sohn Johan Samuel die Klum-Villa. Der 18-Jährige zieht ebenfalls in den Big Apple – und Mama Heidi packt beim Umzug mit an.

Heidi Klum im Umzugsstress: Selfie aus dem Aufzug

Schon beim Umzug von Leni 2022 postete Heidi Klum ein rührendes Foto auf Instagram. Und auch jetzt gab es einen kleinen Gruß an die Fans und Follower: ein Selfie aus dem Aufzug, das das Model auf Instagram postete.

Auf dem Bild sieht man Heidi Klum, die ein Shirt mit dem Kult-Film-Außerirdischen „E.T.“, eine rote Baseballcap und eine breite Sonnenbrille trägt. Ihr Lächeln verrät eine gewisse Erschöpfung. Links und rechts stehen Henry und Johan Klum. Man sieht sofort, dass Heidi Klum deutlich kleiner ist als ihre Söhne. Klums älterer Sohn Henry ist – wie seine Schwester Leni Klum auch schon – der Mutter in die Fußstapfen gefolgt und hat eine Modelkarriere gestartet. Leni, die das Foto mit dem Handy gemacht hat, steht ganz vorn. Ansonsten ist der Aufzug mit Gepäck beladen.

Übrigens: Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz ist der Gitarrist von Tokio Hotel, die vor 20 Jahren mit „Durch den Monsun“ zu Superstars wurden. Seit sieben Jahren sind Klum und Kaulitz ein Paar. Auch Klums Verhältnis zum Zwillingsbruder ihres Mannes - Sänger Bill Kaulitz - ist hervorragend, auch wenn sich Bill Kaulitz offenbar in Klums Luxus-Villa nicht wohl fühlt.

Heidi Klum im Umzugsstress: Warum zieht ihr Sohn Johan nach New York?

Den Grund für das Aufzug-Selfie verrät Heidi Klum in der Bildunterschrift zum Post: „College move in day NYC“, schreibt sie – also „Einzugstag am College New York City“. Anlass ist der Start von Johan am College in New York. Dafür zieht der Sohn in ein Wohnheim – und die Familie hilft. Ein Herz-Emoji sowie ein Emoji der Freiheitsstatue zeigen, dass sich Heidi trotz Umzugsstrapazen freut.

Wie stolz die vierfache Mama auf ihren Sohn ist, hat sie bereits im Juni gezeigt, als die Familie mit Johan dessen Highschool-Abschluss feierte. Damals schrieb sie auf Instagram: „Ich feuere dich heute und an jedem einzelnen Tag an, Glückwunsch Johan. Mein Herz ist voller Freude und Stolz“, so Klum. Kein Wunder, dass die 52 Jahre alte Mutter trotz vollem Terminkalender jetzt auch noch beim Umzug mit anpackt.

Die GNTM-Moderatorin lässt ihre Insta-Follower schon länger an Johans Werdegang teilhaben. Ende April verriet sie in einem Post, dass der Sohn an der New School lernen wird, und zwar: Strategic Design and Management. Johan will in New York also Designer werden.

