Bill Kaulitz: Überraschend intime Aufnahmen mit diesem Reality-Star aufgetaucht

Bill Kaulitz ist in letzter Zeit viel in Europa unterwegs: Vor einer Weile feierte er bei einem Junggesellinnen-Abschied auf Mallorca, machte Urlaub auf einem italienischen Weingut und wurde beim Essen im Außenbereich eines Restaurants mit anderen Prominenten von Polizisten erkannt. Und am 16. August trat Kaulitz mit seiner Band Tokio Hotel zum Jubiläumskonzert in Berlin auf. Nach der Show scheint Kaulitz sich noch im Berliner Nachtleben getummelt zu haben – und zwar nicht allein. Intime Fotos einer Partynacht zeigen Kaulitz mit einem Reality-Star, von dem er schon zuvor geschwärmt hatte. Um wen es sich handelt und was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, erfahren Sie hier.

Auch interessant: Bill Kaulitz genoss seine Zeit auf Mallorca, ein Foto sorgte dabei für Aufsehen und löste Spekulationen über ein Treffen zwischen ihm und seinem Ex Marc Eggers aus. Aber dann enthüllte Kaulitz erste Informationen über eine neue Romanze: Er datet erstmals einen jüngeren Mann und steht dabei vor unerwarteten Herausforderungen.

Bill Kaulitz: Mit diesem Reality-Star wurde er gesehen

Von der Nacht nach dem Tokio-Hotel-Konzert in der Berliner Waldbühne veröffentlichte der Nachtclub „Bricks“ Videos auf seinem Instagram-Account. Darauf ist unter anderem Bill Kaulitz mit einem Reality-Star zu sehen: Es handelt sich um Jannik Kontalis. Kontalis kennen Reality-TV-Fans aus Formaten wie „Prominent getrennt“ oder „Make Love, Fake Love“. Die beiden sitzen in der inzwischen abgelaufenen Story dicht beieinander im Club, Kaulitz legt seinen Arm um Kontalis, der wiederum seine Hand auf Kaulitz Knie legt.

In den Kommentaren unter dem Instagram-Post von „Bricks“ scheinen Follower und Fans nicht gerade gutzuheißen, was sie sehen. Manche Kommentare scheinen Kaulitz sogar vor Kontalis warnen zu wollen: „Bill, Run“ („Lauf, Bill“), schreibt ein Fan. „Wo ist Tom wenn man ihn braucht?“, ein anderer. Eine Userin kommentiert sogar: „Bill, you deserve better“ („Bill, du hast etwas besseres verdient“). Inzwischen hat sich auch Kontalis selbst geäußert: Auf seinem Instagram-Account postete er ein Foto mit Bill Kaulitz und einer Champagnerflasche. Dazu schrieb er in einem Kommentar: „Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben... und jetzt f*ckt euch alle.“

Übrigens: Bill Kaulitz spricht in „Kaulitz & Kaulitz“ über seine Trennung von Marc Eggers. Sein Zwillingsbruder Tom sagt: Er wusste schon, dass die Beziehung scheitert. In der neuen Staffel der Doku-Serie gibt es wohl eine Szene, die die beiden lieber herausgeschnitten hätten, erzählen die Zwillinge.

Bill Kaulitz: Hier schwärmte er schon von dem Reality-Star

Jannik Kontalis ist Bill Kaulitz schon vor dem gemeinsamen Abend im „Bricks“ aufgefallen, wie man in seinem Podcast „Kaulitz & Kaulitz“ hören konnte. Zu seinem Bruder Tom sagte der 35-Jährige im Podcast: Er sei großer Fan des Formats „Prominent getrennt“, in dem bekannte Ex-Partnerinnen und Partner nach der Trennung wieder aufeinandertreffen. In der aktuellen Staffel sind Kontalis und seine Ex Yeliz Koç zu sehen. Bill Kaulitz kommentierte, dass Kontalis sein „absoluter Liebling“ in der Sendung und „ganz süß“ sei.

