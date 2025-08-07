Bill Kaulitz datet zum ersten Mal einen Jüngeren – und hat ein pikantes Problem

Für die Hörer seines Podcasts ist es kein Geheimnis: Bill Kaulitz ist auf der Suche nach der großen Liebe – und das schon seit Längerem. Auch in der neuesten Folge des Spotify-Podcasts der Kaulitz-Brüder „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, die am 23. Juli herauskam, gibt der Tokio-Hotel-Frontmann ein Update zu seinem Liebesleben. Diesmal hat Kaulitz freudige Nachrichten: Ein neuer Mann könnte das Herz des 35-Jährigen erobern. Aber Bill Kaulitz wäre nicht Bill Kaulitz, wenn er nicht auch pikante Details preisgeben würde.

Bill Kaulitz: Ist er nach Marc Eggers wieder in einer neuen Beziehung?

In den vergangenen Monaten konnten Fans die Trennung zwischen Bill Kaulitz und Ballermann-Star Marc Eggers öffentlich nachverfolgen. Auch in der neuesten Staffel der Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ wurde die Trennung thematisiert. Nun scheint Kaulitz sich aber von dem dramatischen Ende dieser Beziehung erholt zu haben. Zumindest überrascht er in der neuen Folge „Kaulitz Hills“ mit einem positiven Liebes-Update.

Der Sänger schaltet sich in dieser Folge aus dem Griechenland-Urlaub zu, um mit Bruder Tom Kaulitz über die neuesten Ereignisse zu reden. Auf der Reise ist Bill Kaulitz zwar alleine, einsam scheint er aber nicht zu sein. Mit einem Auserwählten tauscht Kaulitz derzeit Nachrichten aus. Das Pikante daran: Der neue potenzielle Partner ist diesmal ein jüngerer Mann, wie Bill Kaulitz seinem Bruder erzählt.

„Ich schreibe jetzt gerade wieder mit jemandem, den ich ganz hot finde und der hat mir jetzt ein paar heiße Fotos von sich geschickt. Es ist ein jüngerer Typ“, verrät der Sänger. Tom Kaulitz ist sofort hellhörig: „Magst du ja eigentlich nicht so, du stehst ja nicht so auf Jüngere.“ Es sei der erste jüngere Mann, bestätigt Bill Kaulitz die Vermutung seines Bruders Tom.

Bill Kaulitz: „Nicht, dass die Leute denken: ‚Ist das jetzt der Vater?‘“

Amüsiert fragt Tom Kaulitz, der selbst mit Heidi Klum verheiratet ist, ob Bruder Bill Kaulitz jetzt „in dem Alter“ angekommen sei, in dem man plötzlich auf Jüngere steht. „Das hoffe ich nicht!“, antwortet Bill Kaulitz schockiert. „Nicht, dass die Leute denken: ‚Ist das jetzt der Vater oder der Boyfriend?‘ Das fände ich schlimm.“

Bill Kaulitz sieht aber noch ein anderes Problem bei dem neuen Liebesanwärter. Zwar betont Kaulitz: „Er macht ganz heiße Fotos von sich. Der ist super hot. Absolut mein Typ!“ Was den Sänger aber störe, sei die fehlende Körperbehaarung. Glatt rasiert sei sein neuester Flirt. „Er rasiert alles!“, betont Kaulitz. Auch von „untenrum“ habe Kaulitz einen „kleinen Vorgeschmack“ erhalten. Die Haare seien zu kurz für seinen Geschmack. So seien sie „stoppelig“.

So glücklich Bill Kaulitz über den Flirt zu sein scheint, bringt ihn diese Situation wohl in ein Dilemma. „Wie sage ich ihm das jetzt?“, überlegt er und hat gleich schon eine passende Lösung gefunden: „Ich hoffe, er hört den Podcast.“