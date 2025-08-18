Leni Klum teilt Foto! So wichtig ist ihr Stiefvater für sie!

Für einen Vater gibt es nur wenige Dinge, die schöner sind, als wenn die eigenen Kinder ihre Zuneigung ausdrücken. Besonders stolz dürfte nun der Stiefvater von Leni Klum sein!

Leni Klum ist der größte Fan von ihrem Papa

Auf Instagram teilte die 21-Jährige nun ein Foto von sich und ihrem Stiefvater Seal. Beide sitzen entspannt nebeneinander, während der Sänger seinen Arm um sie legt und Leni ein T-Shirt mit dem Cover eines Albums ihres Papas tragt. Trotz cooler Sonnenbrillen schreibt die Tochter von Heidi Klum: „Papas biggest fan“. Übersetzt heißt das „Papas größter Fan“. Ein Statement des Models, das zeigt, wie wichtig der mittlerweile 62-jährige Sänger in ihrem Leben ist - vermutlich besonders im Privaten.

Viel Liebe für Stieftochter: Seal hat Leni Klum adoptiert

Seal hat Leni Klum adoptiert, als diese gerade einmal fünf Jahre alt war - mit dem Einverständnis des leiblichen Vaters. Der Sänger war von 2005 bis 2012 mit Heidi Klum verheiratet und hat mit ihr drei gemeinsame Kinder. Leni Klum wurde 2004 geboren und stammt aus einer kurzen Beziehung von Heidi Klum mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore. Zum 21. Geburtstag von Leni veröffentliche der Sänger ein Bild aus vergangenen Zeiten. Darauf zu sehen ist, wie der heute 62-Jährige mit seiner Stieftochter spielt. Dazu schrieb er: „Heute vor 21 Jahren… Du hast mein Herz erobert und mich zu einem besseren Menschen gemacht, indem du mir das Geschenk meines Lebens gemacht hast – die Chance, dein Vater zu sein🥲. Von dem Mann, der dich für immer lieben wird, egal was passiert: ALLES GUTE ZUM 21. GEBURTSTAG🎂 LENI… -Papa“

Papa Seal war als Sänger sehr erfolgreich

Seal wurde in London geboren und hat nigerianische und brasilianische Wurzeln. Nach mehreren Jahren als Studiosänger unter anderem in Asien gelang Seal im Jahr 1990 sein internationaler Durchbruch. Zu seinen bekanntesten Songs hören unter anderem Killer, Crazy und Kiss from a Rose. Der erfolgreiche Musiker hat bislang zehn Studioalben veröffentlicht und lebt größtenteils in Los Angeles.

Mama Heidi Klum seit Jahren erfolgreich im Show-Biz

Heidi Klum wurde zunächst als Model bekannt und international erfolgreich. Mittlerweile ist sie als Jurorin in diversen TV-Shows aktiv und spielt immer wieder kleinere Rollen in TV-Serien und Filmen. Die erfolgreiche Casting-Show „Germanys next Topmodel“ ist seit Jahren auf Klum zugeschnitten.

Heidi Klum war mehrfach verheiratet. Zunächst gab sie dem Starfriseur Ric Pipino das Ja-Wort, die Ehe endete aber 2003. Nach einer kurzen Beziehung mit Flavio Briatore heiratete sie den Sänger Seal. Nach der Scheidung war Klum dann mit dem Kunsthändler Vito Schnabel liiert. 2019 heiratete sie Bill Kaulitz, Mitglied der Band Tokio Hotel und nahm auch dessen Nachnamen an.