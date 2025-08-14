Heidi Klum lästert in Talkshow: „Du sahst aus wie Dracula“

Bei Model und Geschäftsfrau Heidi Klum passiert aktuell ziemlich viel: Ende Juli kam die 21. Staffel der US-Show „Project Runway“ heraus, in der die 52-Jährige in der Jury sitzt. Im September findet in München Heidi Klums neue Oktoberfest-Party mit dem Namen „HeidiFest“ statt. Und vor Kurzem war Heidi Klum zu Gast in einer bekannten US-Talkshow. Dort kam heraus: Vor vielen Jahren hat Klum mal einen anderen Prominenten so mit einer Aussage überrascht, dass er sich bis heute daran erinnert. Über wen Heidi Klum gelästert hat und was bei dieser Begegnung noch passiert ist, erfahren Sie hier.

Auch interessant: Das Supermodel Heidi Klum ist 52 geworden, scheint äußerlich aber kaum zu altern. Jetzt hat sie verraten, was ihre Ernährung damit zu tun hat. Mit einem pikanten Fotoshooting sorgte Klum außerdem für Aufsehen. Ein Schnappschuss scheint allerdings sogar dem Model etwas zu freizügig zu sein.

Heidi Klum lästert in Talkshow: Über wen zieht sie in der Tonight Show her?

Anfang August war Supermodel Heidi Klum in der beliebten „Tonight Show“ zu Gast. In der Sendung erzählte Klum dem Moderator Jimmy Fallon, dass sie nicht nur in Fernsehjurys andere Menschen bewertet, sondern auch privat gerne mal ungefragt andere kommentiert. Daraufhin fragt Fallon Klum: „Erinnerst du dich daran, wie wir uns das erste Mal getroffen haben?“ Heidi Klum schaut fragend, also beginnt Fallon zu erzählen. Und zwar von dem ersten Satz, den er wohl jemals aus dem Mund von Klum gehört hat: „Du siehst aus wie ein Vampir – ich kann nicht glauben, dass Heidi Klum das zu mir gesagt hat.“

Übrigens: Heidi Klum spricht offen über ihre Ehe mit Tom Kaulitz und offenbart, dass es das Traumpaar fast nicht gegeben hätte – die Gründe liegen in der Vergangenheit. Seit sieben Jahren sind Heidi Klum und Tom Kaulitz schon ein Paar. Doch Teil der Klum-Familie zu sein, ist für den Musiker manchmal eine Herausforderung. Heidi Klum verrät, wie sie Tom Kaulitz gleich zu Beginn ihrer Beziehung ehrlich warnte.

Heidi Klum lästert in Talkshow: Was passierte bei der ersten Begegnung mit Jimmy Fallon?

Wie kommt es, dass Heidi Klum zu Jimmy Fallon sagte, dass er wie ein Vampir aussieht? Fallon erinnert in der „Tonight Show“ an eine Begegnung zwischen den beiden, an die er sich bis heute gut erinnert, obwohl sie schon 25 Jahre her ist. Damals, erzählt Fallon, habe er die Möglichkeit gehabt, die Show vom berühmten Moderator David Letterman zu moderieren. Danach sei er zu einem Abendessen verabredet gewesen, bei dem auch eine ganz besondere Person mit am Tisch saß: Heidi Klum.

„Du warst toll und lustig und schön“, erinnert sich Fallon. „Und ich habe dir erzählt, wie du [als Moderator] warst,“ sagt Klum: „Du hast das wirklich toll gemacht, aber du hast ausgesehen wie Dracula.“ Klum erklärt diesen Eindruck: „Entweder du warst sehr ängstlich und deshalb hast du sehr käsig ausgesehen oder es war die falsche Make-Up-Farbe.“ Zusätzlich zu seinem sehr blassen Gesicht habe Fallon damals einen besonders großen Hemdkragen getragen. Und diese Kombination brachte Heidi Klum auf ihre Assoziation: Vampir.

Auch interessant: Heidi Klums Tochter Leni ist in den USA aufgewachsen und lebt in den Staaten. Doch sie selbst findet typisch deutsche Charakterzüge an sich. Klums ältester Sohn Henry wiederum überraschte seine Mutter mit einem rührenden Post – mit etwas ungewöhnlicher Aufmachung.