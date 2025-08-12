Ein bisschen zu nackt? Das ist selbst Heidi Klum zu viel

Dass Heidi Klum auch mal etwas mehr Haut zeigt, ist keine Seltenheit. Ob in Werbekampagnen, ihren eigenen TV-Shows oder auf ihrem Instagram-Account: Die Geschäftsfrau, die bereits seit 1992 im Model-Business tätig ist, präsentiert sich auch mit 52 Jahren gerne sexy. Bei einem sommerlichen Magazin-Fotoshooting ließ Klum zuletzt sogar alle Hüllen fallen. Ein Schnappschuss vom Set, den das Supermodel jetzt auf Instagram teilte, war ihr dann aber scheinbar doch ein wenig zu freizügig geraten – ein Körperteil musste sie dabei nachträglich zensieren.

Auf diesem freizügigen Foto war sogar für Heidi Klum zu viel nackte Haut zu sehen

Für die französische Illustrierte Paris Match wurde Klum, die im Juni ihren 52. Geburtstag feierte, auf der Karibik-Insel St. Barth von Starfotograf Antoine Verglas in verschiedenen Szenen abgelichtet: Man sieht sie im bunten Bikini auf einem Boot posieren, mit Ehemann Tom Kaulitz Hand in Hand durch palmengesäumte Straßen schlendern oder sich komplett nackt auf einer Holzbank rekeln. Im tropischen Urlaubs-Setting zeigt sich die „Germany's Next Topmodel“-Chefin wie gewohnt selbstbewusst, fröhlich und verführerisch.

Im Nachgang teilte Klum auf Instagram einen Einblick vom Set des Fotoshootings, auf dem wohl selbst für ihren Geschmack ein wenig zu viel Haut zu sehen war. Nur mit einem Bikinihöschen und einer Kette aus großen Perlen und Muschelschalen bekleidet, lehnt das Model auf dem Schnappschuss an einem Felsen im Meer und scheint gerade die Muscheln zurechtzurücken, die eigentlich ihre Brüste verdecken sollen. Ihre rechte Brust ist dabei allerdings entblößt - lediglich die Brustwarze wurde von Klum im Nachhinein mit einem Sternchen-Sticker kaschiert.

„Woopsy“, also „Ups“, schreibt Klum zu diesem Post, dazu ein schwitzender, lachender Smiley und Verweise auf den Fotografen, die Illustrierte Paris Match und die Shooting-Location St. Barth. Musikalisch unterlegt ist das pikante Foto mit dem Chill-Out-Song „Ooo La La La“ des Berliner Musikers Sunmoon. Die Kommentarfunktion hat das Topmodel für den Beitrag deaktiviert.

Übrigens: Auch Klums Schwager sorgte zuletzt mit sexy Urlaubsfotos für Aufsehen. Auf einigen davon wurde der Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz von Fans sogar mit Heidi Klum verwechselt.

Heidi Klum hält sich mit zensiertem Foto an Brustwarzen-Verbot auf Instagram

Dass Heidi Klum sich gerne zeigt, wie Gott sie geschaffen hat, betonte sie kürzlich auch in einem Interview mit dem US-amerikanischen People-Magazin: „Ich bin schon immer sehr offen mit meinem Körper umgegangen. Wenn ich mich in meinem Garten sonne, kann es gut sein, dass ich dabei kein Oberteil anhabe.“ Sie sei schließlich Europäerin, erklärte sie. Doch trotz aller Offenherzigkeit möchte das Model offenbar vor ihren 12,5 Millionen Instagram-Followern nicht komplett blankziehen.

Mit dem Sternen-Sticker schützt Klum allerdings nicht nur die eigene Privatsphäre, sondern stellt auch sicher, dass das Foto nicht sofort wieder von Instagram entfernt wird. Denn laut den Gemeinschaftsrichtlinien der Social-Media-Plattform sind Nacktdarstellungen bis auf wenige Ausnahmen explizit verboten. Dazu zählen auch sichtbare weibliche Brustwarzen. Bei einem Verstoß gegen diese Regelung behält sich Instagram vor, den betreffenden Beitrag zu entfernen und unter Umständen sogar das Konto des Urhebers zu sperren. Das Risiko war Klum, die oft mehrmals täglich auf der Plattform Fotos und Videos mit ihren Followern teilt, dann möglicherweise doch zu heikel.

Übrigens: Heidi Klum postete im Anschluss an das Paris Match-Fotoshooting nicht nur leicht bekleidete Bikinibilder, sondern auch mehrere Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Gatten Tom Kaulitz zu sehen ist. Das Paar feierte vor Kurzem seinen sechsten Hochzeitstag und zeigte sich auf Instagram verliebt wie eh und je. Wie Klum verriet, ist die Zweisamkeit mit ihrem Ehemann offenbar sogar fester Bestandteil ihres Fitnessplans. Darüber hinaus verzichtet das Supermodel auf bestimmte Lebensmittel, um sich in Form zu halten.