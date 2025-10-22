Blick hinter die Kulissen: So aufwendig waren die vergangenen Halloween-Kostüme von Heidi Klum

Comic-Figur, Horror-Alien und Werwolf: Heidi Klum hat in den vergangenen Jahren mit ihren Halloween-Kostümen für Staunen gesorgt. Der bekennende Halloween-Fan lässt sich jedes Jahr etwas noch Aufregenderes einfallen. Auf Instagram gewährt Heidi ihren Fans nun einen Blick hinter die Kulissen.

Heidi Klum: Das sind ihre spektakulärsten Halloween-Kostüme Icon Galerie 15 Bilder Bildergalerie

Tanztraining für „Thriller“-Werwolf

2017 trat Heidi Klum in die Fußstapfen von Pop-Ikone Michael Jackson. Der 2009 verstorbene Popstar hatte mit seinem Album „Thriller“ seinen Durchbruch gefeiert. Das Musikvideo zu dem gleichnamigen Hit ist legendär. Darin verwandelt sich Michael Jackson sowohl als Werwolf als auch als Zombie. Davon hat sich Heidi inspirieren lassen und trat an Halloween als Werwolfversion von Jackson auf. Um dem „King of Pop“ wirklich gerecht zu werden, studierte das Model sogar den Original-Thriller-Tanz ein:

Wie sehr Heidi und ihr Team auf Details achteten, zeigt ein weiteres Video von den Vorbereitungen. Neben Heidis Werwolf-Maskerade, verkleidete sich ihre Entourage in Zombies:

„Houston, wir haben ein Problem“: So entstand Heidis Alien-Kostüm

2019 schockte Heidi Klum die Gäste ihrer Halloween-Party als gruseliger Alien-Mensch-Hybrid, Ehemann Tom Kaulitz trat passend dazu als blutverschmierter Astronaut auf. Ein Anzug aus Silikon machte die Illusion einer nackten Heidi Klum perfekt. Um noch authentischer zu wirken, wird Heidi in einem Plexiglas-Anhänger mit der Aufschrift „Biohazard“ (auf Deutsch etwa: „Biologische Gefahrenstoffe“) zu ihrer Party gefahren:

„Shrek“ lass nach: So verwandelten sich Heidi und Tom in Oger

2018 traten Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz als Traumpaar Shrek und Fiona aus der beliebten Animationsfilm-Reihe „Shrek“ auf. Beim Umstyling hatten Heidi und ihr Team Spaß, vor allem auf Kosten von Tom, der in den verschiedenen Stadien der Verkleidung regelmäßig für Belustigung sorgte. Die Masken bestanden aus mehreren Teilen und waren definitiv nichts für Leute mit Platzangst. Heidis Gesicht verschwand nahezu komplett unter Silikonteilen, genauso wie bei Tom, der zusätzlich noch eine künstliche Wampe tragen musste. Wie lange Heidi und Tom im Make-Up-Stuhl saßen, ist nicht bekannt.

Beginn einer Halloween-Tradition: Heidi Klum als Comic-Figur

In ihrem neuesten Instagram-Post geht Heidi weit zurück in die Vergangenheit. 2002 war die damals 29-Jährige eine Mischung aus Vampir und der Comic-Figur Betty Boop. Im Vergleich zu ihren jetzigen Kostümen ist die Verwandlung weitaus weniger aufwendig. Alles, was Heidi brauchte, war eine Perücke, künstliche Mega-Wimpern, ein rotes Kleid und natürlich Vampirzähne. Dennoch ist das Kostüm ein absoluter Hingucker.

Als was geht Heidi dieses Halloween?

Während der Countdown zu Heidi Klums alljährlicher Halloween-Party läuft, rätselt natürlich die Welt, welches Kostüm das Model dieses Jahr tragen wird. Heidi selbst hat schon auf Instagram einige Hinweise hinterlassen. So postete sie ein Foto von einem Guß ihres Kopfes und Farben, die in ihrem Kostüm vorkommen werden. Doch wie jedes Jahr macht es die GNTM-Chefin spannend.