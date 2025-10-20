Nicht ins Kino geschafft? Diese Horrorhits 2025 könnt ihr zu Hause nachholen

Vampire, Hexen und dunkle Rituale - Das Filmjahr 2025 hatte wieder einige erfolgreiche Horrorfilme zu bieten. Da die meisten bereits im Sommer erschienen, sind viele bereits online verfügbar. Hier ein Überblick wo ihr die Horrorhits 2025 anschauen könnt.

Horrorhighlights 2025: Blood & Sinners

Bereits im Frühjahr begann die Horrorfilm-Saison 2025 mit einem echten Horror-Juwel. „Blood & Sinners“ kam am 17. April in die Kinos und kam sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern gut an. Bei Rotten Tomatoes liegt der Horrostreifen aktuell bei beeindruckenden 97 Prozent positiver Votes. In dem Film geht es um Zwillingsbrüder (Michael B. Jordan in einer Doppelrolle), die in den 1930er Jahren in ihre Heimatstadt zurückkehren, um einen Neuanfang zu wagen. Doch beide müssen feststellen, dass sich das Böse in der Stadt niedergelassen hat.

„Blood & Sinners“ könnt ihr unter anderem über Apple TV und Amazon Prime abrufen. Bei Amazon Prime gibt es den Titel allerdings nur zum Kaufen. Außerdem kann man den Horrorfilm auch auf DVD und Blu-Ray kaufen.

Horrorhighlights 2025: Final Destination 6: Bloodlines

Schon seit über 20 Jahren gibt es die „Final Destination“-Reihe. Die Filme rund um Überlebende, die vom Tod höchstpersönlich äußerst kreativ ins Grab gebracht werden, waren dabei mal mehr, mal weniger erfolgreich. Am 15. Mai kam der neueste Teil des Horrorfranchises raus und kam im Kino mehr als gut an.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 286 Millionen Dollar ist der sechste „Final Destination“-Film der bislang erfolgreichste Teil der Reihe. Der Film schaffte es sogar ins Guinnessbuch der Rekorde. Bei einer Sequenz wird eine 71-jährige Stuntfrau angezündet. Sie ist damit die älteste Person, die komplett in Flammen stand.

„Final Destination 6: Bloodlines“ gibt es unter anderem als DVD und Blu-Ray sowie bei Amazon Prime als Kauf- und Leihtitel und Apple TV.

Horrorhighlights 2025: Weapons - Die Stunde des Verschwindens

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 264 Millionen Dollar und über 440.000 Kinobesuchern in Deutschland ist „Weapons - Die Stunde des Verschwindens“ einer der Überraschungshits des Kinojahres 2025. Regisseur Zach Gregger inszenierte den Horrorfilm nach seinem eigenen Drehbuch, das in Hollywood einen wahren Bieterkrieg auslöste.

Wer wissen will, warum in einer amerikanischen Kleinstadt plötzlich über Nacht 17 Kinder verschwanden, sollte bei Amazon Prime vorbeischauen. Dort könnt ihr den Film sowohl als Leih- als auch als Kauftitel streamen. Auch Apple TV-Abonnenten können sich den Film anschauen. Eine gute Nachricht für alle, die noch auf physische Medien setzen: „Weapons - Die Stunde des Verschwindens“ erscheint am 30. Oktober auf DVD und Blu-Ray - pünktlich zu Halloween.

Grusel im Kino: Diese Horrorfilme laufen an Halloween auf der großen Leinwand

Horrorfans, die ihren Grusel lieber auf der großen Leinwand holen, haben im Oktober Glück. Nicht nur laufen Horrorhits wie „Conjuring 4 - Das letzte Kapitel“ und „Bring Her Back“ noch im Kino, es starten pünktlich zu Halloween noch weitere heiß erwartete Schocker. Am 23. Oktober startet beispielsweise „Black Phone 2“, die Fortsetzung des Horrorhits aus dem Jahr 2021, in dem Ethan Hawke als fieser Kindermörder auftritt.

Auch Freunde von klassischen Geschichten kommen Ende Oktober auf ihre Kosten. Guillermo del Toro bringt am 23. Oktober seine Version von „Frankenstein“ für kurze Zeit auf die große Leinwand, bevor der Film auf Netflix landet. Luc Besson hingegen widmet sich einer anderen Horrorikone. „Dracula - Die Auferstehung“ startet am 30. Oktober. Ebenso wie der wohl ungewöhnlichste Horrorfilm dieses Jahres - mit einem Hauptdarsteller auf vier Pfoten.

„Good Boy - Trust His Instincts“ ist ein Horrorfilm, der komplett aus der Perspektive eines Hundes erzählt wird. Beim tierischen Hauptdarsteller handelt es sich übrigens um den Hund des Regisseurs.