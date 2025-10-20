Die legendärsten Horrorklassiker - und wo man sie aktuell sehen kann

„Die Nacht der lebenden Toten“, „Halloween“, „Freitag der 13.“ - das sind nur einige der legendären Horrorfilme, die Filmgeschichte geschrieben haben. Das ideale Halloween-Filmprogramm für echte Cineasten. Hier ein Überblick, wo ihr die Horrorklassiker streamen könnt.

Horrorklassiker für die lange Filmnacht: Scream

Bevor ihr eure Horrorfilmnacht startet, solltet ihr wissen, wie man einen Horrorfilm eigentlich überlebt. „Scream“ von Wes Craven aus dem Jahr 1996 ist da der perfekte Einstieg. Der Film über den berühmten „Ghostface“-Killer hat das Slasher-Genre gehörig auf den Kopf gestellt und ist vor allem wegen der„Regeln“, wie man einen Horrorfilm überlebt, sehenswert. Im Film geht es um die Highschool-Schülerin Sidney, die am Jahrestag des Mordes an ihrer Mutter mit einem brutalen Killer zu tun bekommt, der reihenweise ihre Freunde ins Grab bringt.

Hier könnt ihr „Scream“ streamen:

Amazon Prime (Kauf- oder Leihtitel)

Paramount Plus

Apple TV (Kauf- oder Leihtitel)

Horrorklassiker für die lange Filmnacht: Halloween

Allein wegen des Titels ist John Carpenters „Halloween“ aus dem Jahr 1978 Pflichtprogramm für eine Halloween-Filmnacht. Auch Jahrzehnte später ist Michael Myers mit seiner weißen, emotionslosen Maske eine Furcht einflößende Erscheinung. 2018 wurde eine erfolgreiche Sequel-Trilogie gestartet: „Halloween“, „Halloween Kills“ und „Halloween Ends“, alle drei Filme könnt ihr bei Netflix und Amazon Prime streamen.

Hier könnt ihr „Halloween“ streamen:

Magenta TV

Amazon Prime

Horrorklassiker für die lange Filmnacht: Die Nacht der lebenden Toten

„Die Nacht der lebenden Toten“ von George A. Romero aus dem Jahr 1968 ist Zombiefilm-Klassiker schlechthin. Der Schwarzweiß-Film handelt von einer Gruppe verschiedener Menschen, die in einem Farmhaus Zuflucht vor einer Zombie-Apokalypse suchen. Der Film schockierte vor allem durch seine für damalige Verhältnisse verstörende Gewalt.

Hier könnt ihr „Die Nacht der lebenden Toten“ streamen:

Amazon Prime

Apple TV

Horrorklassiker für die lange Filmnacht: Texas Chainsaw Massacre

„The Texas Chainsaw Massacre“, oder auch „Blutgericht in Texas“ aus dem Jahr 1974 war so brutal, dass der Film in Deutschland auf dem Index landete. Mittlerweile ist der Slasher wieder ungekürzt zu sehen. Der Film über einen kannibalistischen, Kettensäge schwingenden Killer, der auf Teenager Jagd macht, ist auch heutzutage nichts für Zartbesaitete.

Hier könnt ihr „The Texas Chainsaw Massacre“ streamen:

Magenta TV

Amazon

Maxdome

Horrorklassiker für die lange Filmnacht: Der Exorzist

Als „Der Exorzist“ 1973 ins Kino kam, brach in US-Kinosälen eine regelrechte Hysterie aus. Die Situation soll so schlimm geworden sein, dass das Kinopersonal vor der Vorführung Kotztüten verteilte. Zuschauer fielen in Ohnmacht, flüchteten aus dem Saal oder attackierten sogar die Leinwand. Auch über 50 Jahre später ist der Film über ein von einem Dämon besessenes Mädchen immer noch verstörend.

Hier könnt ihr „Der Exorzist“ streamen:

Amazon Prime

Apple TV

Horrorklassiker für die lange Filmnacht: A Nightmare on Elm Street

„A Nightmare on Elm Street“, oder auch „Nightmare - Mörderische Träume“ punktet vor allem mit einer ungewöhnlichen Prämisse. Wie in normalen Slashern, jagt ein Killer Teenager, um sie möglichst blutrünstig kaltzumachen. Was Freddy Krueger allerdings von anderen Killern unterscheidet: Er tötet seine Opfer in ihren Albträumen. Seine Lieblingswaffe ist dabei ein mit Messern versehener Handschuh.

Hier könnt ihr „A Nightmare on Elm Street“ streamen:

Amazon Prime

Apple TV

Horrorklassiker für die lange Filmnacht: Freitag der 13.-Reihe

Ebenfalls ein Slasher-Klassiker ist „Freitag der 13.“ aus dem Jahr 1980. Vor allem wegen Jason Vorhees ist die Horrorfilmreihe mit sage und schreibe zwölf Filmen bei Horrorfans beliebt. Dabei tritt der unverwüstliche Killer mit der Hockeymaske und Machete ist für seine brutalen und teils kreativen Morde berüchtigt. Momentan ist nur der erste Film im Stream verfügbar, wer die komplette Reihe sehen möchte, sollte bei Paramount Plus vorbeischauen.

Hier könnt ihr „Freitag der 13.“ (1980) streamen:

Amazon Prime

Apple TV

2009 kam ein Remake des Horrorklassikers heraus. In dieser Version wird eine etwas andere Geschichte erzählt. Hier könnt ihr das Remake streamen:

Amazon Prime

Paramount Plus

Apple TV

Magenta TV