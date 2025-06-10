Neuer Hinweis auf Heidi Klums Halloween-Kostüm 2025

Topmodel Heidi Klum macht mit ultra-realistischen und ausgefallenen Kostümen auf ihrer jährlichen Halloweenparty in den USA auf sich aufmerksam. Ob Wurm, Prinzessin Fiona aus der Komödie „Shrek“ oder Pfau - Klum setzt ihrer Kreativität keine Grenzen, wenn es um das nächste Halloweenkostüm geht. Klum kommt aus Bergisch-Gladbach, wohnt pendelt aber mit ihrem Mann und Kindern zwischen Berlin und Los Angeles.

Zuletzt sorgte Klum mit ihrem eigenen Oktoberfest für Aufsehen. Auf dem „HeidiFest“ konnte Klum keinen Favoriten zwischen dem Oktoberfest und Halloween nennen. Sie sei in jedem Falle ein großer Fan von Halloween, auch aufgrund ihrer eigenen Partytradition. Mit Spannung werden erste Hinweise auf Klums diesjähriges Halloween-Outfit erwartet.

„Besonders hässlich und super gruselig“

Anfang September konnten Ihre Follower auf Instagram sehen, wie sie einen Abdruck von ihrem Gebiss fertigen ließ. Anfang August sagte Klum im Gespräch mit dem Late-Night-Host Jimmy Fallon, ihr Kostüm werde „besonders hässlich und super gruselig.“

In dieser Woche teilte Klum einen weiteren Hinweis über Instagram. Zu sehen ist eine Pharaonenähnliche Skulptur ihres Kopfes aus grauem, festem Material. Die Büste ist mir acht sichtbaren Muttern befestigt. Kopfform und Gesichtszüge sind denen von Klum in Teilen ähnlich. Auffällig ist, dass die Unterlippe der Skulptur fehlt.

Der Anfang der Verwandlung

„Das ist erst der Anfang“, schreibt Klum unter ihr Bild. Ob sie damit meint, dass nach ihrem Kopf weitere Modelle für ihren Körper folgen oder die Kopfskulptur der Anfang ihrer Kostümherstellung ist, bleibt offen. 145 Menschen fanden den Beitrag so spannend, dass sie ihn geteilt haben.

Klum verlinkte den auf Prothesen spezialisierten Make-Up-Designer Mike Marino. Ihn hatte sie auch in dem Video markiert, in dem sie den Abdruck von ihrem Gebiss fertigt. Marino versteht es, die Gesichter seiner zu verkleidenden durch Geschwülste, Narben oder zusätzliches Gesichtsfett stark zu entstellen.

Bereits im letzten Jahr half Marino das Kostüm von Klum zu verwirklichen. Damals gingen Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz verkleidet als weiblicher und männlicher E.T., der Außerirdische.