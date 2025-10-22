Tom Kaulitz spricht offen über Heidi Klum: Mit dieser Vorliebe seiner Frau kann er überhaupt nichts anfangen

Bei Tom Kaulitz läuft es beruflich wie privat rund. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz feiert er immer wieder Erfolge: Kürzlich gab Netflix bekannt, dass es eine dritte Staffel der Serie „Kaulitz & Kaulitz“ geben wird und auch der gemeinsame Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erfreut sich einer großen Hörerschaft. Privat feierte Tom Kaulitz mit Ehefrau Heidi Klum vor ein paar Wochen sechsten Hochzeitstag. Besser kann es also eigentlich nicht laufen. Dennoch gibt es eine Vorliebe seiner Frau, die den Gitarristen wohl ein wenig verzweifeln lässt.

Tom Kaulitz: Diese Eigenschaft an Heidi Klum stört ihn

In der Podcast-Folge vom 15. Oktober 2025 redet Tom Kaulitz ganz offen über die Unterschiede, die den Alltag mit Supermodel Klum prägen. Ein besonderer Streitpunkt ist dabei das Thema Essen. Hier gehen die Geschmäcker des Paars wohl auseinander. Denn während Tom und Bill Kaulitz sich als Gegner flüssiger Speisen outen, ist Klum laut Aussage ihres Mannes eine leidenschaftliche Suppenliebhaberin.

Tom Kaulitz kann mit dieser Flüssignahrung nicht viel anfangen. „Ich brauche was zum Kauen“, erklärt er im Gespräch mit seinem Bruder Bill. Und auch dieser scheint nicht angetan von der Vorliebe seiner Schwägerin. „Ich mag grundsätzlich Sachen nicht, die völlig zerkocht sind“, sagt er.

Heidi Klum: Wie oft isst sie Suppe?

Dabei handelt es sich bei den Suppen, die Klum auftischt, wohl nicht nur um ein gelegentliches Phänomen. „Na, Heidi postet ja den ganzen Tag, wie sie ihre Suppe kocht“, offenbart Bill Kaulitz. Tom Kaulitz bestätigt das: „Jeden Tag. Jeden Tag.“ Am liebsten esse seine Frau zu jeder Mahlzeit Suppe. Bereits morgens stünde häufig eine Gemüsesuppen-Variante auf dem Speiseplan.

„Dann gibt’s abends nochmals Hühnersuppe, und ich denke so: Leute, ich kann nicht mehr“, gesteht der 36-Jährige mit einem Lachen. Neben dem fehlenden Biss macht Tom Kaulitz aber noch ein anderes Problem rund um die Suppenliebe seiner Frau zu schaffen. Ihm sei diese Mahlzeit schlicht zu heiß: „Ich bin ja auch so ein Mensch, dem immer heiß ist. Und wenn es dann noch eine Suppe obendrauf gibt, dann kann ich nicht mehr. Ich heize dann so auf.“ Gerade in Tom Kaulitz' und Klums Wahlheimat Los Angeles kann es ja schon mal zu sehr heißen Tagen kommen. Das scheint Klum aber nicht von ihrer Suppenliebe abzuhalten.

