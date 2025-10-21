Bill Kaulitz verrät pikante Details aus seinem Liebesleben: Neuester Flirt ist 14 Jahre jünger

Anders als viele Prominente gibt „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz gerne Einblicke in sein turbulentes Liebesleben. Mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz tauscht er sich im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ regelmäßig über seine neuesten Flirts aus. Schwärmte er dort noch vor Kurzem für einen „Tatort“-Ermittler, scheint es jetzt schon wieder einen neuen Mann in seinem Leben zu geben – und der ist deutlich jünger als der Musiker. Warum er seinen jungen Verehrer bislang allerdings noch nicht mit nach Hause genommen hat, verriet Bill Kaulitz in der Podcast-Folge vom 14. Oktober 2025.

Neues Beuteschema? Bill Kaulitz datet erstmals einen jüngeren Mann

Nachdem sich Bill Kaulitz bereits auf dem Oktoberfest in großer Flirt-Laune gezeigt hatte, standen für den „Tokio Hotel“-Frontmann nur kurze Zeit später schon die nächsten Verabredungen im Terminkalender. Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erzählte Bill seinem Bruder Tom aufgeregt, dass er gerade einen „ganz entzückenden“ Mann date, der sich von seinen bisherigen Liebschaften in einem Punkt deutlich unterscheide: „Er ist sehr viel jünger als ich – 22“, verriet Bill. Damit liegen zwischen dem 36-jährigen Sänger und seinem neuen Verehrer 14 Lebensjahre.

Für Bill Kaulitz ist das nach eigener Aussage eine ungewohnte Erfahrung. Denn er habe noch nie zuvor ein Verhältnis oder eine Beziehung mit jemandem gehabt, der jünger war als er selbst. Stattdessen habe er sich bislang fast ausschließlich zu Älteren hingezogen gefühlt. Diese Vorliebe scheint sich aber allmählich zu wandeln, denn bereits im Sommer 2025 berichtete Kaulitz im Podcast von einem unerwarteten Flirt mit einem jüngeren Mann.

Noch vor wenigen Jahren habe er sich gar nicht vorstellen können, jemals einen sehr viel jüngeren Mann attraktiv zu finden, wunderte sich Bill in der „Kaulitz Hills“-Folge. Seine neue Liaison veranlasste ihn dazu, gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom über das Älterwerden zu philosophieren. So fragte sich Bill, ob er mit 36 Jahren nun an einem Wendepunkt in seinem Datingleben angekommen sei, an dem sich sein Beuteschema plötzlich verändert. Sein Bruder Tom hält das durchaus für möglich. „Ich kann mir das gut vorstellen. Man entwickelt im Alter Muster, wo man als junger Mensch gedacht hat, das wird mir nie passieren“, erklärte er.

„Erregung öffentlichen Ärgernisses“: So heiß war Bill Kaulitz‘ letztes Date

Auch pikante Details sparte Bill Kaulitz im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder nicht aus. So schilderte der Sänger, dass es bei seinem letzten Date mit dem jungen Verehrer während des Abschieds zu einer wilden Knutscherei gekommen sei. „Er hat kurz gemeint, es könnte sein, dass es schon Erregung öffentlichen Ärgernisses ist, so wie wir herumgemacht haben“, berichtete Bill lachend. Dabei sei es an dem Abend jedoch geblieben und er sei allein wieder nach Hause gefahren.

Auf die ungläubige Nachfrage seines Bruders Tom, warum Bill sein Date nach der aufgeheizten Stimmung nicht noch zu sich nach Hause eingeladen hatte, hatte dieser prompt eine überraschende Erklärung parat. An mangelndem Interesse habe es nicht gelegen, sondern vielmehr an seinem Perfektionismus als Hausbesitzer, so Bill.

Er habe es nicht übers Herz gebracht, den jungen Mann einzuladen, weil ein Teil der Außenbeleuchtung in seinem Garten derzeit nicht funktioniere. „Und ich mag es nicht, jemanden mit nach Hause zu bringen, wenn es bei mir nicht perfekt ist. Ist das nicht krank?“, gestand der Sänger lachend. Bei seinem Bruder stieß diese Begründung auf vollstes Verständnis. „Es ist total krank, aber ich kann das gut verstehen. So bin ich auch“, pflichtete ihm Tom bei. Bevor „Tokio Hotel“-Frontmann Bill also den nächsten Schritt in seiner neuen Romanze wagt, steht im Hause Kaulitz wohl zunächst ein Elektriker-Besuch an.

Übrigens: In derselben Podcast-Folge thematisierten die Kaulitz-Zwillinge nicht nur Bills aktuelle Dating-News, sondern sprachen auch über den Tod einer bekannten Hollywood-Schauspielerin, der insbesondere Bill sehr nahe ging.