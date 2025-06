„Er hört ja nicht auf mich“: Tom Kaulitz verrät, warum die Liebesbeziehungen seines Bruders Bill immer wieder scheitern

Der Sänger von Tokio Hotel, Bill Kaulitz, hat in Sachen Beziehung in den vergangenen Monaten einiges durchgemacht. Die Trennung von Influencer und Sänger Marc Eggers war öffentlich, emotional und scheint noch lange nicht verdaut. Jetzt spricht sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz erstmals offen darüber, warum es mit der großen Liebe bei Bill immer wieder scheitert.

Übrigens: Zwar sind Tom Kaulitz und Heidi Klum seit bereits sieben Jahren ein Paar. Doch Teil der Klum-Familie zu sein, ist für den Musiker manchmal eine Herausforderung.

Tom Kaulitz mit klarer Meinung: Wieso findet Bill Kaulitz keinen Partner?

Dass die beiden Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz privat wie auf der Bühne das Rampenlicht nicht scheuen, zeigt nicht zuletzt die Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix. Auch in der kommenden zweiten Staffel wird Bills Trennung beziehungsweise Liebesleben ein Thema sein, mitsamt Tränen, Rückblicken und Selbstzweifeln. „Ich wurde wirklich verlassen, betrogen, stehengelassen“, sagt Bill Kaulitz im Interview mit RTL. Was für die Zuschauerinnen und Zuschauer nur Reality-TV ist, ist für den 34-jährigen Sänger echter Schmerz: „Für mich ist dann auch so, wenn ich die Folgen nochmal sehe, dann verstehe ich natürlich in dem Moment, wie ich mich gefühlt habe und was da passiert ist. Weil das ist ja wirklich alles echtes Leben.“

Während Bill sein Liebesleben offen zeigt, kommentiert es sein Bruder Tom Kaulitz sehr direkt. Und bringt es dabei ziemlich auf den Punkt: „Es könnten bei Bill 100 Red Flags sein und eine grüne – und er würde trotzdem dafür gehen.“ Obwohl der Gitarrist der gemeinsamen Band und Ehemann von Heidi Klum seinem Bruder regelmäßig zur Vorsicht rät, scheint all das Warnen und das Erteilen von Ratschlägen kaum zu wirken: „Er hört ja nicht auf mich.“

Während es für Tom Kaulitz danach aussieht, als würde er mit Heidi Klum eine stabile – wenn auch manchmal von Distanz geprägte – Beziehung führen, sucht sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz weiterhin die große Liebe. Und scheint dabei immer wieder bei Männern zu landen, die ihm mehr versprechen, als sie halten können. Die Netflix-Doku-Serie, die ab dem 17. Juni zu sehen ist, wird vermutlich auch diesmal kein Happy End für Bill Kaulitz bereithalten. Oder vielleicht doch? Die Fans dürfen gespannt sein.