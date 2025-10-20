„Ich bin ganz verliebt“: Bill Kaulitz schwärmt für einen Tatort-Ermittler

Das Liebesleben von Bill Kaulitz sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Seine Beziehung zu Schlagersänger Marc Eggers und das plötzliche Liebes-Aus beschäftigten lange Zeit die Medien. Während sich Eggers damals bedeckt hielt, sprach Bill offen über die Hintergründe der Trennung. Inzwischen scheint der Kaulitz-Zwilling seinen Blick jedoch wieder nach vorne gerichtet zu haben und zeigt sich bereit für eine neue Liebe. Erst vor Kurzem verriet er im gemeinsamen Podcast mit Bruder Tom, dass er ein Auge auf Sänger Ricky Martin geworfen habe und schmiedete sogar Pläne, wie Schwägerin Heidi Klum ihm zu einem Date verhelfen könnte. Nun scheint Bill jedoch einen neuen Schwarm gefunden zu haben – und der ermittelt im aktuellen „Tatort“. Um wen es dabei geht, lesen Sie hier.

Bill Kaulitz schwärmt für Tatort-Ermittler: Um wen geht es?

Im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ plaudern die Kaulitz-Brüder regelmäßig über die unterschiedlichsten Themen und sorgen damit stets für Unterhaltung bei ihren Fans. Auch Bills Liebesleben ist dabei immer wieder Gesprächsthema. Als Tom in der Folge vom 8. Oktober 2025 einen bekannten deutschen Schauspieler und guten Freund des Duos erwähnt, kommt sein Bruder Bill plötzlich gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Doch wer ist der Mann, den Bill selbst als seinen „Secret Crush“ bezeichnet?

Es geht um Edin Hasanović, der laut ARD zusammen mit Schauspielkollegin Melika Foroutan das neue Frankfurter Ermittler-Duo im „Tatort“ bildet. Als Maryam Azadi und Hamza Kulina sind die beiden ab sofort auf den deutschen Fernsehbildschirmen zu sehen, wo sie alten ungelösten Fällen nachgehen. Auch Bill und Tom Kaulitz, die sich im Podcast als große „Tatort“-Fans outeten, haben das natürlich mitbekommen. Besonders die Besetzung mit Edin Hasanović sorgte bei Bill für Begeisterungsstürme: „Ich liebe ja Edin, ich bin ganz verliebt in Edin, schon immer!“ Bahnt sich da etwa eine neue Liebe beim Tokio-Hotel-Sänger an? Wenn es nach Bill Kaulitz geht, wäre das schon längst beschlossene Sache – zumindest im „Tatort“-Universum.

Bill und Tom Kaulitz planen gemeinsamen Auftritt beim „Tatort“

Wie sich zeigt, sind die Kaulitz-Brüder nicht nur begeisterte Zuschauer, sondern träumen sogar davon, selbst eines Tages in der berühmten ARD-Krimireihe mitzuspielen. „Wir wollen ja selbst ‚Tatort‘-Kommissare werden“, erklärten die beiden ihren Zuhörern. Neben Edin Hasanović ermittelt mit Jasna Fritzi Bauer bereits eine weitere Bekannte der Brüder seit Jahren in der Krimiserie. Tom Kaulitz sieht damit gute Chancen für einen möglichen Auftritt der Brüder im TV: „Wenn die zusammen ‚Tatort‘ machen und wir wären dann auch noch dabei – ich glaube, das wär ein Hit“, meinte er selbstbewusst.

Dass Edin Hasanović nun Teil des Ermittlerteams ist, scheint für Bill Kaulitz ein zusätzlicher Anreiz zu sein. Er hat sogar schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie seine eigene „Tatort“-Folge aussehen könnte: „Ich habe dann mit Edin eine Affäre. Das wäre super hot“, meinte der Sänger. Es wäre demnach „Liebe auf den ersten Blick“, wenn ihre Charaktere aufeinandertreffen. Für Tom hingegen steht fest: Sollten die Kaulitz-Brüder jemals im „Tatort“ mitspielen, müssten sie natürlich einen höheren Dienstgrad haben als ihre Schauspielkollegen.

Darüber, welches Team die Kaulitz-Brüder am Ende unterstützen wollen, müssen sie sich allerdings noch einig werden. Während Tom für Magdeburg plädiert, ist die Location für Bill eher zweitrangig. Er könne sich vorstellen, sowohl in Frankfurt als auch in Hamburg oder sogar München zu ermitteln. Hauptsache, seine Rolle trifft auf die Figur von Edin: „Und deswegen verlieben Edin und ich uns dann auch“ – zumindest in der Serie. Bis es so weit ist, wollen die beiden die Krimireihe – und natürlich Freund Edin – erst einmal weiter fleißig vor dem Bildschirm verfolgen.

