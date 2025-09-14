Bill und Tom Kaulitz stechen Heidi Klum beim Deutschen Fernsehpreis aus

Das Verhältnis zwischen Heidi Klum und den beiden Brüdern Tom und Bill Kaulitz könnte kaum besser sein. Während Heidi und Tom 2025 bereits ihren sechsten Hochzeitstag feierten, versteht sich das Topmodel auch mit dem Zwillingsbruder ihres Mannes bestens. Dieses harmonische Bild wurde erst kürzlich jedoch auf eine besondere Probe gestellt: Heidi Klum fand sich plötzlich in direkter Konkurrenz zu den Kaulitz-Brüdern wieder. Beim Deutschen Fernsehpreis 2025 waren sowohl Klums Erfolgsserie „Germany‘s Next Topmodel“ als auch die zweite Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ in derselben Kategorie nominiert. Das kleine familiäre Duell verlieh der Verleihung eine gewisse Brisanz, doch nun steht das Ergebnis fest: Bill und Tom Kaulitz sind die großen Gewinner. Wie die Brüder auf ihren Sieg reagierten und was Heidi Klum selbst dazu sagt, lesen Sie hier.

„Kaulitz & Kaulitz“ gewinnt Deutschen Fernsehpreis: So feierten die Brüder ihren Sieg

Die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz können auf zahlreiche berufliche Erfolge zurückblicken. Auch wenn sie schon seit vielen Jahren in Los Angeles leben, sind sie aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Ihren Durchbruch feierten sie bereits 2001 mit ihrer Band „Tokio Hotel“. In den letzten Jahren sorgten sie zudem immer wieder Aufsehen – sei es mit ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ oder mit ihrer Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“, die laut dem Mediendienst The Spot Media & Film von mehreren Millionen Menschen auf Netflix gesehen wurde.

Wie Blickpunkt:Film berichtete, stürmte die zweite Staffel der Erfolgsserie nach ihrer Veröffentlichung direkt an die Spitze der Netflix-Charts. Mit der Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis 2025 folgte dann das nächste Highlight. Zusammen mit Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ und dem RTL-Format „Die Verräter – Vertraue Niemandem! Halloween-Spezial“ wurde die Hitserie der Kaulitz-Brüder in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ für den Preis nominiert – und konnte am Ende den begehrten Preis mit nach Hause nehmen.

Unter der Moderation von Barbara Schöneberger fand die berühmte TV-Gala am Abend des 10. Septembers in den Kölner MMC Studios statt und wurde ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Wie unter anderem Focus Online berichtete, waren die Kaulitz-Brüder selbst nicht vor Ort, wurden aber aus Los Angeles zugeschaltet, um den Preis entgegenzunehmen. „Vielen, vielen Dank! Wir wären so gerne da!“, verkündete Bill über Video. Auf dem Instagram-Kanal von Bill Kaulitz folgte zudem ein Schnappschuss, der die beiden Brüder beim Anstoßen mit Champagner zeigte. Unter dem Post bedankte sich Bill bei dem gemeinsamen Team und für die „ganze Liebe“, die die beiden anlässlich ihres Sieges erhalten haben.

Sieg der Kaulitz-Brüder: Was sagt Heidi Klum dazu?

Heidi Klum ist international als erfolgreiches Model, TV-Moderatorin und Jurorin in diversen Fernsehsendungen bekannt. Schon seit 2006 steht sie in Deutschland regelmäßig als Chef-Jurorin und Produzentin ihrer eigenen Castingshow „Germany‘ Next Topmodel“ vor der Kamera. Die diesjährige Staffel war dabei eine besondere: Klum feierte nicht nur das 20. Jubiläum der Erfolgsserie, sondern wurde 2025 ebenfalls für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Auf ihrem Instagram-Profil gratulierte sie jetzt den beiden Brüdern offiziell zum Sieg und teilte deren Foto – ein Hinweis darauf, dass sie ihre Niederlage sportlich nahm.

Übrigens: Heidi Klum steht schon in den Startlöchern für ein neues TV-Projekt. Beim „HeidiFest“ wagt sich das Topmodel in die Welt der Schlager und empfängt dabei zahlreiche Stars aus der Musikbranche.