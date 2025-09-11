Hier feiert Bastian Schweinsteiger mit Thomas Müller und Felix Neureuther auf dem Rosenheimer Herbstfest

Thomas Müller hat am letzten Abend in seiner Heimat auf dem Rosenheimer Herbstfest gefeiert. Mit dabei waren auch FC-Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger und Wintersport-Star Felix Neureuther.

Fußball- und Wintersport-Stars auf Volksfest gesichtet

Am 30. August startete in Rosenheim das traditionelle Herbstfest. Das Event ließen sich Bastian Schweinsteiger, dessen Bruder Tobias, Thomas Müller und Felix Neureuther nicht entgehen. Ein Foto auf der offiziellen Webseite des Herbstfestes zeigt die Sportstars gut gelaunt an einem Tisch sitzend. Das Rosenheimer Herbstfest geht noch bis zum 14. September.

Bastian Schweinsteiger hat mit Thomas Müller viel erlebt

Bastian Schweinsteiger ist 2016 in Fußball-Rente gegangen. Der 41-Jährige arbeitet inzwischen als Fußball-Experte für die ARD. Er und Felix Neureuther sind schon seit Jahren dicke Freunde und auch mit Thomas Müller versteht er sich immer noch gut, wie ein Instagram-Video beweist, das die beiden beim Golfspiel zeigt. Mit Müller hat Bastian Schweinsteiger in seiner Fußball-Laufbahn auch so einiges erlebt. Beide waren Star-Spieler beim FC Bayern und haben für den Verein viele Titel gewonnen. 2014 krönten sie als Spieler der National-Elf ihre jeweiligen Karrieren, als sie in Brasilien den WM-Titel holten.

Thomas Müller kickt jetzt in Kanada

Im Gegensatz zu Schweinsteiger ist Thomas Müller noch im Fußball aktiv. Der 35-Jährige spielt jetzt für die Vancouver Whitecaps in Nordamerika. Die Länderspielpause in der Major Soccer League (MLS) nutzte Müller für einen Kurztrip in die Heimat. Beim kurzen Bayern-Besuch lag Müller allerdings nicht auf der faulen Haut.

Thomas Müller sorgt für Überraschung beim FC Bayern

Der 35-Jährige nutzte den Aufenthalt für eine Trainingseinheit beim FC Bayern, um für sein nächstes Spiel für die Whitecaps am 14. September fit zu sein. Laut Medienberichten ist Müller mittlerweile wieder in Amerika. Am Tag, nachdem er beim Rosenheimer Herbstfest gefeiert hatte, soll er wieder zurückgeflogen sein, wie unter anderem t-online berichtet.