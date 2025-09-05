Nach Slowakei-Pleite: Bastian Schweinsteiger zerlegt die deutsche Nationalelf

Mit 2:0 hat die deutsche Nationalmannschaft das WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei verloren. Ein Schock, auch für den einstigen Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der das Debakel als ARD-Experte live miterleben musste. Der Ex-Fußballprofi sieht sogar die WM-Qualifikation in Gefahr.

Bastian Schweinsteiger enttäuscht nach schwachem DFB-Spiel

Nach dem Abpfiff wirkt Bastian Schweinsteiger im Gespräch mit Moderatorin Esther Sedlaczek sehr emotional. Vor allem, dass die Fans die deutsche Nationalelf nach dem Spiel ausgepfiffen und ausgebuht haben, trifft den Weltmeister von 2014 schwer. Dennoch lässt er kein gutes Haar an der Mannschaft. „Es tut mir leid. Aber in keiner Minute des Spiels habe ich geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen“, so Schweinsteiger.

„Richtig schlecht“ - Schweinsteiger findet deutliche Worte nach DFB-Pleite

Schweinsteigers Einschätzung zufolge war Deutschland in dem Quali-Spiel „richtig schlecht“. Es habe keine guten Pässe gegeben und die Mannschaft habe keine Gefahr ausgestrahlt. Auch den schwindenden Siegeswillen der DFB-Elf nach dem 1:0 kritisiert Schweinsteiger: „Wenn du irgendwas gewinnen willst, musst du Widerstandsfähigkeit zeigen.“

Schweinsteiger sieht WM-Qualifikation in Gefahr

Was die Chancen auf eine WM-Qualifikation betrifft, sieht Schweinsteiger aktuell schwarz. „Da musst du froh sein, wenn du dich für die WM qualifizierst. Wenn wir so spielen wie heute“, so das harte Urteil des ARD-Experten. Die Nationalelf hat also vor der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada noch viel zu tun. Dabei sieht Schweinsteiger die Spieler selbst in der Pflicht. „Die Spieler müssen von selbst erkennen, dass das nicht gut war“.

Icon vergrößern Bundestrainer Julian Nagelsmann (Mitte) spricht im Interview mit ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek (rechts) und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (links) Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bundestrainer Julian Nagelsmann (Mitte) spricht im Interview mit ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek (rechts) und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (links) Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Nagelsmann schimpft auf Team und hat festes Ziel vor Augen

National-Trainer Nagelsmann stimmt dem ehemaligen Fußballprofi zu. Er betonte im Gespräch mit Sedlaczek zwar, dass er volles Vertrauen in die Mannschaft habe, „aber es muss jeder begreifen, dass wir so ein Spiel angehen müssen wie ein Champions-League-Halbfinale - auch, wenn das total dumm klingt“, so Nagelsmann. Sein festes Ziel ist jetzt, alle fünf Qualifikationsspiele zu gewinnen. Ob das klappt, zeigt sich am Sonntag, 7. September, da tritt das DFB-Team gegen Nordirland an.