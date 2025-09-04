Mit E-Bike in den Bergen unterwegs? Fans rätseln über neuesten Schweinsteiger-Post

Bastian Schweinsteiger ist ein Kind der Berge, das zeigt sich auch in seiner Urlaubsgestaltung. Auf Instagram lässt er seine Fans an einer Radtour in den österreichischen Bergen teilhaben. Dabei fällt den Followern ein Detail auf.

Schummelt Bastian Schweinsteiger bei Berg-Radtour?

Unter dem Titel „Bergetappe“ hat Bastian Schweinsteiger gestern ein Foto seiner Radtour in den Bergen gepostet. Wo genau der ehemalige FC-Bayern-Star ist, geht aus dem Foto nicht hervor. Ein Follower vermutet, dass Schweinsteiger am Kitzbüheler Horn unterwegs ist. Auf dem Selfie trägt Schweinsteiger vorbildlich einen Helm und eine Sportsonnenbrille. Doch die Fans interessiert vielmehr das Fahrrad des Ex-Fußballers. „Schummelt“ Schweinsteiger etwa bei der Berg-Radeltour?

„Ana würde das nicht tun“ - Follower spottet über Instagram-Bild

Die meisten Follower reagieren begeistert auf das Foto, doch es gibt auch Kritik. Denn es scheint so, als ob Bastian Schweinsteiger mit einem E-Bike in den Bergen unterwegs ist. Ein Follower macht sich in der Kommentarspalte darüber lustig und das mit einem Seitenhieb auf Schweinsteigers Privatleben: „Haha ebike! Ana würde das nicht tun“, damit bezieht er sich auf Ana Ivanović, Schweinsteigers Ex-Frau.

Ex-Frau Ana Ivanović mit Ende 30 noch topfit

Ana Ivanović ist eine ehemalige Tennisspielerin und hat es bis an die Spitze der Weltrangliste geschafft. Schweinsteiger war seit 2016 mit der Serbin verheiratet. 2025 verkündete Ivanovic die Trennung vom ehemaligen Fußballstar. Ivanovic präsentiert sich auf Instagram glamourös und sportlich. So sorgte die 37-Jährige mit einem Video von ihrem Workout für Staunen. Ihr Ex scheint da wohl nachgelassen zu haben.

Ehemaliger Fußball-Profi entspannt in den Bergen unterwegs

Bastian Schweinsteiger hat wie seine Ex-Frau eine lange und erfolgreiche Sportlerkarriere hinter sich. Mit mittlerweile 41 Jahren kann er sich durchaus eine entspannte E-Bike-Tour gönnen. Sein ehemaliger Teamkollege Thomas Müller ist dagegen noch immer sportlich aktiv. Der 35-Jährige war Anfang der Woche beim Training mit seinem ehemaligen Verein FC Bayern gesichtet worden.

Das ist Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013