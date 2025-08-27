Schöne Aktion! Bastian Schweinsteiger als Braunschweig-Tröster nach DFB-Pokalschlacht

Er kennt die Höhen und Tiefen der Fußballwelt wie kaum ein anderer. Champions-League-Siege, Meisterschaften und Weltmeistertitel stehen in seiner Vergangenheit bitteren Finalniederlagen und frühen Turnier-Abreisen gegenüber. Bastian Schweinsteiger weiß, wie groß das Leid eines Fußballprofis sein kann - besonders nach großen Fußballschlachten, wie der, die Eintracht Braunschweig gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart abgeliefert hat.

Braunschweig lieferte Fußballschlacht: Stuttgart zitterte im DFB-Pokal

Aber vorweg: Der Zweitligist Eintracht Braunschweig stand am Dienstagabend dem VfB Stuttgart gegenüber. Wie so oft im Pokal rief auch dieses Mal der vermeintliche Außenseiter eine außergewöhnliche Leistung ab. Nach einem frühen Führungstreffer durch Sven Köhler schaffte Eintracht Braunschweig kurz vor Ende der regulären Spielzeit sogar noch das 3:2 zum vermeintlichen Sensationssieg. Dem Wunschspieler des FC Bayern, Nick Woltemade gelang in der 89. Spielminute dann aber doch noch der Ausgleich.

Icon vergrößern Der VfB Stuttgart hat sich am Dienstagabend im Elfmeterschießen in die nächste Runde des DFB-Pokals gezittert. Foto: picture alliance/dpa | Swen Pförtner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der VfB Stuttgart hat sich am Dienstagabend im Elfmeterschießen in die nächste Runde des DFB-Pokals gezittert. Foto: picture alliance/dpa | Swen Pförtner

20 Elfmeter: Nübel rettet den VfB in die zweite Pokalrunde

Zwei weitere Tore in der Verlängerung brachten die Partie zum emotionalen Höhepunkt des Pokalkampfs. Ganze 20 Elfmeter brauchte es, um einen Sieger der Partie auszumachen - mit einem bitteren Ende für die Eintracht. Stuttgart zitterte sich dank Torwart Alexander Nübel in die nächste Runde des DFB-Pokals.

Geknickte Eintracht: Bastian Schweinsteiger tröstet Kapitän Köhler

Nach dem Spiel herrschte unter den Braunschweiger-Spielern zunächst große Trauer. Noch während der Abmoderation der ARD-Moderatorin Lea Wagner schlich Eintracht-Kapitän und Torschütze Sven Köhler geknickt am Moderationspult vorbei. Für Schweinsteiger ein Grund, um aktiv zu werden.

Mit tröstenden Worten versuchte der 41-jährige Weltmeister von 2014, den traurigen Sven Köhler etwas aufzumuntern. Zumindest ein kleines Lächeln konnte Schweinsteiger dem Braunschweig-Kapitän entlocken. Angesichts seiner Fußballvergangenheit ist ein Trost von Schweinsteiger vermutlich mehr wert als warme Worte so manch anderer.