Die Thomas-Müller-Show geht weiter! Hype um FC-Bayern-Legende in Vancouver hält an

Die kanadische Großstadt Vancouver ist seit eineinhalb Wochen im ultimativen Thomas-Müller-Rausch. Seit seiner Ankunft begeistert der ehemalige FC-Bayern-Profi die Fans der Vancouver Whitecaps und der Major League Soccer (MLS). Nun hat Müller in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Verein sein zweites Tor erzielt - allerdings das Erste, das regulär zählt.

Müller schießt Vancouver zum Sieg gegen St. Louis

Bereits in seiner ersten Partie gegen Dynamo Houston versenkte Müller den Ball - kurz nach seiner Einwechslung - zum vermeintlichen 2:0 im gegnerischen Tor. Allerdings: Der Treffer zählte aufgrund eines Abseits nicht. Was Müller zum sofortigen Whitecaps-Helden gemacht hätte, erledigte der 35-Jährige nun eben in seinem zweiten Spiel.

Siegtreffer in letzter Sekunde

In seinem ersten Startelf-Debüt und seinem erst zweiten Spiel für sein neues Team gelang Müller der Siegtreffer in letzter Sekunde. Bereits zuvor war der Weltmeister von 2014 aber ein wichtiger Akteur des kanadischen Teams im Spiel gegen St. Louis. Etliche Angriffe der Whitecaps liefen über Müller. In der 15. Minute der Nachspielzeit, bei einem Stand von 2:2, erreichte die ganz große Müller-Show ihren vorerst finalen Höhepunkt. Der Ex-Bayern-Spieler versenkte einen souveränen Elfmeter im Tor der gegnerischen Mannschaft und sorgte so für den ersten Vancouver-Sieg in der Ära-Müller. Sein Team beschreibt den Hype um den Neuzugang passenderweise als Müller-Mania.

TM 13: Müller-Trikots extrem beliebt

Der Neuzugang Thomas Müller hat sich für die Vancouver Whitecaps bereits finanziell bezahlt gemacht. Die Trikots mit der Nummer 13 waren in kürzester Zeit ausverkauft. Wie beliebt Müller in der MLS bereits ist, zeigen die Whitecaps mit Trikot-Tauschaktionen von Müller mit bekannten kanadischen Sport-Stars. Sogenannte „Jersey-Swaps“ gab es bereits mit NHL-Star Sam Reinhart von den Florida Panthers und der Cricket-Legende Yuvraj Singh. Auch der Bruder der Bayern-Legende, Simon Müller, wurde von den Whitecaps mit einem Müller-Trikot ausgestattet.

Müller entdeckt Vancouver und hofft auf etwas mehr Ruhe

In seinen ersten Tagen hat Müller zudem auch seine neue Heimatstadt Vancouver entdeckt. Auf Instagram teilte der 35-Jährige unter anderem Eindrücke einer Radtour. Müllers Fazit: „Die Stadt ist ein Traum und ich fühle mich schon nach wenigen Tagen sehr wohl.“

Trotz des nahezu perfekten Starts bei den Whitecaps und der Müller-Mania hofft der ehemalige Bayern-Star auf etwas mehr Ruhe. Müllers Ziel ist vor allem der sportliche Erfolg mit seinem neuen Team. Entsprechend möchte er den Fußball noch mehr in den Fokus rücken.