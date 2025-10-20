Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Unterhaltung
Icon Pfeil nach unten

Bachelor Dennis Gries aus Kempten plötzlich bei der Promi Padel WM 25 dabei

„Echt verrückt…“

Allgäu-Bachelor Dennis Gries plötzlich bei der Promi Padel WM 25 dabei!

Am Wochenende fand auf Pro7 die Promi Padel WM 25 statt. Aus heiterem Himmel ebenfalls auf dem Platz dabei: Ex-Bachelor Dennis Gries aus Kempten.
Von Josef Brutscher
    • |
    • |
    • |
    Bachelor Dennis Gries hat am Wochenende bei der One Point Challenge der Promi Padel WM 25in München teilgenommen. (Archivbild)
    Bachelor Dennis Gries hat am Wochenende bei der One Point Challenge der Promi Padel WM 25in München teilgenommen. (Archivbild) Foto: IMAGO/BREUEL-BILD

    Ex-Bachelor Dennis Gries aus Kempten war am Samstag, 18. Oktober 2025, bei der Promi Padel WM 25 im SAP Garden in München dabei. Allerdings nicht unter den Teilnehmern des Haupt-Events. Er durfte bei der One Point Challenge mitmachen, wie er selbst jetzt auf Instagram erzählte.

    So lief der Auftritt von Dennis Gries bei der Promi Padel WM 25

    Dennis Gries zufolge war das Ganze recht spontan entschieden worden. „Ich hatte also so gut wie keine Vorbereitung, aber es stand ganz klar der Spaß im Vordergrund“, sagte der Rosenkavalier der vorletzten Bachelor-Staffel. Bei der One Point Challenge geht es beim ersten Punkt um alles. Das Team das den ersten Punkt macht, kommt weiter, oder ist raus.

    Dennis Gries spielte bei der One Point Challenge im Double zusammen mit der deutschen Profi-Padel-Spielerin Lena Plümer. Für die Beiden war dann jedoch im Achtelfinale Schluss. „Trotzdem eine crazy Erfahrung, super Atmosphäre und mit etwas mehr Vorbereitung und Training würde ich’s wieder tun!“, meinte Dennis Gries danach.

    Die Promi Padel WM 2025: Teilnehmer und Sieger

    Beim Main Event der Promi Padel WM 25 spielten folgende Teams gegeneinander:

    • Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Moderator Christian Düren
    • Ex-Fußballer Mario Gomez und Ex-Tennisprofi Angelique Kerber (Kerber ersetzte die verletzte Lena Gercke)
    • Influencerin Dagi Bee und Moderator Daniel Boschmann
    • Ex-Fußballer Marcell Jansen und YouTuber Stephan Gerick
    • Moderator Steven Gätjen und Ex-Fußballer Mischa Zverev (Gätjen ersetzte den verletzten Mats Hummels)
    • Ex-Fußballer Christoph Kramer und TV-Experte Marc Rzatkowski
    • Ex-Bachelor Dominik Stuckmann und Influencerin Karo Kauer
    • Content Creator Younes Zarou und Model Elias Becker

    Am Ende standen Gätjen und Zeverv gegen Kramer und Rzatkowski im Finale. Der eingesprungen Moderator Gätjen und Ex-Fußballer Zverev mussten sich Kramer und Rzatkowski jedoch geschlagen geben, die den Pokal der „Promi Padel WM“ 2025 gewannen. Dennis Gries jubelte den Teams indes als Zuschauer zu.

    So sportlich sind Dennis Gries und Freundin Katja

    Doch der ehemalige TV-Rosenkavalier Gries ist auch sonst fit unterwegs. So sportlich sind Ex-Bachelor Dennis Gries und seine Freundin Katja:

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden