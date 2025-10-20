Allgäu-Bachelor Dennis Gries plötzlich bei der Promi Padel WM 25 dabei!

Ex-Bachelor Dennis Gries aus Kempten war am Samstag, 18. Oktober 2025, bei der Promi Padel WM 25 im SAP Garden in München dabei. Allerdings nicht unter den Teilnehmern des Haupt-Events. Er durfte bei der One Point Challenge mitmachen, wie er selbst jetzt auf Instagram erzählte.

So lief der Auftritt von Dennis Gries bei der Promi Padel WM 25

Dennis Gries zufolge war das Ganze recht spontan entschieden worden. „Ich hatte also so gut wie keine Vorbereitung, aber es stand ganz klar der Spaß im Vordergrund“, sagte der Rosenkavalier der vorletzten Bachelor-Staffel. Bei der One Point Challenge geht es beim ersten Punkt um alles. Das Team das den ersten Punkt macht, kommt weiter, oder ist raus.

Dennis Gries spielte bei der One Point Challenge im Double zusammen mit der deutschen Profi-Padel-Spielerin Lena Plümer. Für die Beiden war dann jedoch im Achtelfinale Schluss. „Trotzdem eine crazy Erfahrung, super Atmosphäre und mit etwas mehr Vorbereitung und Training würde ich’s wieder tun!“, meinte Dennis Gries danach.

Die Promi Padel WM 2025: Teilnehmer und Sieger

Beim Main Event der Promi Padel WM 25 spielten folgende Teams gegeneinander:

Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Moderator Christian Düren

Ex-Fußballer Mario Gomez und Ex-Tennisprofi Angelique Kerber (Kerber ersetzte die verletzte Lena Gercke)

Influencerin Dagi Bee und Moderator Daniel Boschmann

Ex-Fußballer Marcell Jansen und YouTuber Stephan Gerick

Moderator Steven Gätjen und Ex-Fußballer Mischa Zverev (Gätjen ersetzte den verletzten Mats Hummels)

Ex-Fußballer Christoph Kramer und TV-Experte Marc Rzatkowski

Ex-Bachelor Dominik Stuckmann und Influencerin Karo Kauer

Content Creator Younes Zarou und Model Elias Becker

Am Ende standen Gätjen und Zeverv gegen Kramer und Rzatkowski im Finale. Der eingesprungen Moderator Gätjen und Ex-Fußballer Zverev mussten sich Kramer und Rzatkowski jedoch geschlagen geben, die den Pokal der „Promi Padel WM“ 2025 gewannen. Dennis Gries jubelte den Teams indes als Zuschauer zu.

So sportlich sind Dennis Gries und Freundin Katja

