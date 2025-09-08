Adrenalinkick auf dem Berg: Bachelor-Paar Dennis und Katja rasen mit Downhill-Scootern ins Tal

Am Wochenende waren der Allgäuer Ex-Bachelor Dennis Gries und seine Freundin Katja Geretschuchin wieder einmal beim Wandern. Es ging rauf auf das Ofterschwanger Horn (1406 Meter). Beim Abstieg probierten die beiden mal eine etwas rasantere Variante aus.

„Mehr Spaß als Runterlaufen“ - Katja und Dennis probieren Downhill-Scooter aus

Katja Geretschuchin bekommt auf der Wandertour „das volle Allgäu-Programm“, so Dennis in einem Video, das er gestern in seiner Instagram-Story gepostet hat. Der Ex-Bachelor will nämlich mit seiner Freundin per „Downhill-Scooter“ den Berg hinunterbrettern. Dabei betont der 32-Jährige, dass diese Aktion nicht ganz ungefährlich ist. Auf dem Video tragen Katja und er deshalb auch vorbildlich Helme. Dennoch macht es „mehr Spaß, als Runterlaufen“, so Dennis mit einem breiten Grinsen.

Dennis und Katja: Gemeinsames Leben im Allgäu

„Was ich hier alles mitmachen muss“, sagt Katja, bevor sie auf den Scootern ins Tal rauscht. Die 30-Jährige lebt schon seit fast einem Jahr im Allgäu. Sie und Dennis lernten sich 2024 bei der RTL-Kuppelshow „Die Bachelors“ kennen. Am Ende der Staffel entschied sich Dennis für Katja, seitdem sind die beiden ein Paar. Nach einer monatelangen Fernbeziehung entschloss sich Katja, zu ihrem Freund ins Allgäu zu ziehen. Die beiden wohnen jetzt in Dennis’ Wohnung in Kempten.

Kommt Katja mit dem Downhill-Scooter klar?

Die Talfahrt wird für die Düsseldorferin auch ziemlich abenteuerlich. Katja muss nicht nur mit der kurvigen Bergstraße, sondern auch mit dem Schotter klarkommen. Dennoch scheint die rasante Talfahrt Katja Spaß gemacht zu haben. Auf einem Video lächelt die 30-Jährige in die Kamera und macht mit den Fingern das „Peace“-Zeichen.

Nicht ganz ungefährlich: Das sind Downhill-Scooter

Dennis demonstriert auch gleich, warum man nur mit Helm auf die Downhill-Scooter darf. Die Roller können bergab ein ziemlich hohes Tempo erreichen. Auch auf der Webseite der Bergbahnen Ofterschwang wird betont, dass bei der Abfahrt mit den Scootern Helmpflicht besteht. Downhill-Scooter, oder auch Downhill-Roller sind speziell für die Abfahrt in den Bergen gemacht. Anders als bei E-Scootern oder Rollern in der Stadt, haben Downhill-Scooter stabilere Rahmen und breitere Reifen.