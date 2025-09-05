Wakeboarden mit 67: Dennis Gries’ Mutter überrascht ihren Sohn am Inselsee

Dennis Gries hat seine Instagram-Follower an einer Mittagspause der besonderen Art teilhaben lassen. Der Allgäuer Ex-Bachelor war am Inselsee im Allgäu beim Wakeboarden. Mit dabei war auch seine Mutter - und die sorgt für eine Überraschung.

Mit Mama beim Wakeboarden - Dennis ist beeindruckt

Auf einem Video auf seiner Instagram-Story brettert Dennis’ Mutter auf einem „Kneeboard“ durch die Wakeboard-Anlage des Inselsees. Ihr Sohn jubelt ihr dabei kräftig zu und ist hörbar beeindruckt, dass sie sich mit 67 Jahren diesen rasanten Sport zutraut. Sie hält sich auch ziemlich lang auf dem Board.

Noch mit 67 sportlich aktiv: Dennis ist stolz auf seine Mutter

Nach dem Abenteuer erscheint ein Foto der 67-Jährigen. Durchnässt, aber überglücklich, strahlt sie in die Kamera. Darunter schreibt Dennis: „Ich bin stolz auf dich - Sie lebt mir schon mein ganzes Leben einen aktiven und gesunden Lebensstil vor“. Darunter setzt er den Hashtag „loveyoumama“.

Der Inselsee im Allgäu

Der Inselsee liegt zwischen Immenstadt und Blaichach und hat neben der Wasserski- und Wakeboard-Anlage noch einiges mehr zu bieten. So gibt es einen schwimmenden Kletterpark und eine Hüpfburgenlandschaft auf dem See. Eine Stärkung gibt es in dem Café Inselsee mit Biergarten.

Dennis versucht sich auf dem „Wakeskate“

Dennis macht es dann auch seiner Mama nach und probiert das etwas kompliziertere „Wakeskate“. Das Board ist allerdings schon ziemlich in die Jahre gekommen. „Ich hab da was im Sperrmüll gefunden“, witzelt Dennis als er das stark abgenutzte „Wakeskate“ in die Kamera hält. Doch trotz des Aussehens macht Dennis auf dem Brett eine gute Figur. Das letzte Video der Instagram-Story zeigt, wie der 32-Jährige übers Wasser heizt.

Dennis Gries findet große Liebe bei „Die Bachelors“

Dennis Gries suchte 2024 als einer von zwei Bachelors auf RTL die große Liebe - und fand sie auch. Katja Geretschuchin bekam vom Allgäuer Bachelor die letzte Rose, seither sind die beiden ein Paar. Der Liebe wegen zog die Düsseldorferin sogar zu Dennis nach Kempten. Wie Dennis ist auch Katja sehr sportbegeistert. Im Allgäu hat sie unter anderem das Wandern für sich entdeckt.