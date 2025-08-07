„Geile Zeit“: Dennis Gries blickt auf Ibiza-Urlaub mit Bachelor-Boys zurück

Vergangene Woche zog es Dennis Gries vom verregneten Allgäu in die Sonne. Der Ex-Bachelor verbrachte vier Tage auf der Party-Insel Ibiza. Mit dabei waren vier weitere ehemalige Bachelors.

Highlights aus dem Ibiza-Urlaub: Das haben die fünf Bachelors erlebt

„Hätte nie gedacht, dass wir so eine geile Zeit miteinander haben würden“, schreibt Dennis zu einem Reel, den er gestern auf Instagram hochgeladen hat. Darin sind Fotos und Videos zu sehen, die zeigen, wie viel Spaß Dennis mit den Ex-Bachelors Sebastian Klaus, Dominik Stuckmann, David Jackson und Niko Griesert hatte. Die Jungs sind unter anderem am Pool, im Club und beim Herumalbern mit lustigen Gesichtsfiltern zu sehen.

„Ein inneres Rosenpflücken“: RTL-Rosenkavaliere begeistert von Urlaub

Wie gut sich die fünf Bachelors untereinander verstehen, zeigt sich auch in der Kommentarspalte. Niko Griesert und David Jackson haben bereits auf den Reel reagiert. „War mir ein inneres Rosenpflücken“, schreibt David Jackson, Niko Griesert vermisst dagegen die Jungs bereits jetzt.

Mit den Bachelor Boys auf Reisen: Wo geht es als nächstes hin?

Dennis hofft, dass es nicht die letzte Reise der fünf sein wird und bittet die Community um Reisevorschläge. Neben Ballermann und New York wollen einige Fans die fünf im Schnee sehen, etwa in Ischgl in Tirol. Urlaubsvorschläge gibt es also viele, bleibt abzuwarten, ob die Bachelors dieses Jahr noch einmal für einen gemeinsamen Urlaub die Koffer packen.

Die fünf letzten Bachelors

Abgesehen von Dennis Gries und Sebastian Klaus sind die fünf letzten Bachelors nie zusammen vor der Kamera aufgetreten. Alle stammten aus verschiedenen Staffeln. Hier ein Überblick:

Niko Griesert war 2021 der elfte Bachelor und der Erste, der seine Rosen ausschließlich in Deutschland verteilen durfte. Er ist 34 Jahre alt, IT-Projektmanager und Single.

Dominik Stuckmann war 2022 der Bachelor der 12. Staffel. Er ist 33 Jahre alt, IT-Spezialist und Unternehmer und noch mit seiner Finalistin Anna Rossow zusammen.

Mit David Jackson war der Bachelor der 13. Staffel 2023 ein Model. David ist 35 Jahre alt, neben dem Modeln Content Creator und Single.

Dennis Gries aus Kempten war einer der Bachelors der 14. Staffel im Jahr 2024. Er ist 32 Jahre alt, Sport- und Fitnesskaufmann und noch mit seiner Finalistin Katja Geretschuchin glücklich zusammen.

Sebastian Klaus war der zweite Bachelor der letzten Staffel. Er ist 37 Jahre alt, Sales Manager und mit der Influencerin Jenny Kppr zusammen.