Was ist denn da los? Bachelor-Boys fliegen zusammen in den Urlaub - So witzig beginnt ihr Trip

„BIN SO READY FÜR DIESE SITCOM!!!!!!!“, schreibt Influencerin Jenny Kppr, die Freundin von Ex-Bachelor Sebastian Klaus unter dem neusten Instagram-Post von ebenfalls Ex-Bachelor Dennis Gries. Dass die beiden sich gut kennen, ist logisch. Sie traten ja in der letzten Bachelor-Staffel zum ersten Mal als zwei Bachelors gleichzeitig an. Doch dass in dem Beitrag noch drei andere Ex-Bachelors sind, verblüfft dann doch. Was ist da los?

Bachelors fliegen zusammen in den Urlaub!

Ganz offensichtlich brauchen die Rosenkavaliere der letzten Jahre momentan keine Kandidatinnen mehr. Die fünf Bachelor-Jungs, Dennis Gries, Sebastian Klaus, Dominik Stuckmann, David Jackson und Niko Griesert wollen offenbar unter sich sein und haben sich anscheinend zu einem Jungsurlaub verabredet. Wo? Auf Ibiza, wie ein Instagram-Post von Katja Geretschuchin, der Freundin von Bachelor Dennis Gries aus Kempten im Allgäu, verrät. Darin schreibt sie: „Dein Freund ist mit den Jungs auf Ibiza und du genießt die Ruhe.“

David Jackson auf Instagram: „Wähle deinen Bachelor“

Doch auch die Ex-Bachelors selbst haben mit ihrer Zusammenkunft nicht hinter dem Berg gehalten: David Jackson, Model und Bachelor aus dem Jahr 2023, postete bereits ein Video, in dem vier der fünf Rosenkavaliere zusammen auftraten. Unter dem Motto „Choose your Bachelor“, zu deutsch „Wähle deinen Bachelor“, traten sie nacheinander vor die Kamera:

Das Urlaubs-Quintett der Rosenkavaliere ist vollständig

Doch vier sind nicht fünf. Deshalb schob Dennis Gries kurze Zeit später einen weiteren Beitrag auf Instagram hinterher. In dem Video stehen Dennis Gries, Dominik Stuckmann, David Jackson und Niko Griesert zusammen an einem Tresen.

Dennis beginnt mit den Worten: „Leute, ich glaube, ich hab irgendwas vergessen.“ Die Bachelor-Kollegen machen eifrig Vorschläge: Portemonnaie? Sonnenbrille? Oder doch der Protein-Shake? Doch Dennis verneint jeweils, bis es ihm einfällt und er gefolgt von den anderen Ex-Bachelors zur Tür hinausrennt.

Zu epischer Musik und in Zeitlupe sprinten die vier Rosenkavaliere zu einer Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite. Dort wartet: Sebastian Klaus. Das Bachelor-Quintett ist somit vollzählig und freut sich im Kreis springend, wie kleine Schulkinder.

„Das Reality Format, das wir gebraucht haben. Die Bachelors auf Ibiza“

Auf Instagram überschlagen sich währenddessen die Follower der Bachelors. „Das Quintett, von dem keiner wusste, dass wir es brauchen“, oder „Das Reality Format was wir alle gebraucht haben 😍 Die Bachelors auf Ibiza“, heißt es da. Auch Katja, die Freundin von Dennis kommentiert: „Hahahaha 😂😂😂😍😍liebssss.“ Was die Bachelors in ihrem Jungsurlaub erleben, bleibt indes abzuwarten.

Die fünf letzten Bachelors

Das sind die fünf Bachelors, die zusammen nach Ibiza in den Urlaub fliegen:

Niko Griesert war 2021 der elfte Bachelor und der Erste, der seine Rosen ausschließlich in Deutschland verteilen durfte. Er ist 34 Jahre alt, IT-Projektmanager und Single.

Dominik Stuckmann war 2022 der Bachelor der 12. Staffel. Er ist 33 Jahre alt, IT-Spezialist und Unternehmer und noch mit seiner Finalistin Anna Rossow zusammen.

Mit David Jackson war der Bachelor der 13. Staffel 2023 ein Model. David ist 35 Jahre alt, neben dem Modeln Content Creator und Single.

Dennis Gries aus Kempten war einer der Bachelors der 14. Staffel im Jahr 2024. Er ist 32 Jahre alt, Sport- und Fitnesskaufmann und noch mit seiner Finalistin Katja Geretschuchin glücklich zusammen.

Sebastian Klaus war der zweite Bachelor der letzten Staffel. Er ist 37 Jahre alt, Sales Manager und mit der Influencerin Jenny Kppr zusammen.