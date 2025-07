„So etwas dürfen wir nicht dulden“: Dennis Gries erlebt Unfassbares am Bahnhof Kempten

„Ich muss euch jetzt was erzählen, das mich extrem wütend macht“, so beginnt Dennis Gries in seiner am Sonntag geposteten Instagram-Story seine Geschichte. Der Allgäuer Ex-Bachelor wurde nämlich Zeuge eines Übergriffs am Bahnhof Kempten.

Bachelor Dennis ist wütend! Was ist passiert?

Dennis war am Wochenende mit einem Freund im Zug von München nach Kempten gefahren. Im Zug traf er eine alte Bekannte und Dennis und sein Freund stiegen mit ihr aus. Als sie den Bahnhof verlassen wollten, passiert es dann. Wie Dennis berichtet, ist den Dreien auf dem Weg nach Draußen ein Mann entgegen gekommen. Der Fremde fasste Dennis Bekannte an den Hintern und rannte dann davon. Doch Dennis und die anderen lassen den Vorfall nicht auf sich sitzen.

Dennis Gries auf Jagd nach Bahnhof-Grapscher

Dennis und seine Begleiter sind nach dem Zwischenfall sofort ins Auto gestiegen und um den Bahnhof herumgefahren, wie der ehemalige Bachelor weiter erzählt. Dabei hatten sie den Grapscher tatsächlich entdeckt. Sein Freund war laut Dennis dermaßen wütend, dass er gleich Selbstjustiz üben wollte. Da das natürlich nicht ging, riefen die Drei die Polizei, die den Täter gleich „gestellt, gepackt und mitgenommen“ hatten, so Dennis.

Sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit - Das rät Dennis Zeugen und Opfern

Dennis scheint in seiner Story immer noch ziemlich erschüttert von dem Vorfall zu sein. „Sowas ist vor allem hier im Allgäu für mich völlig weltfremd“, so der gebürtige Kemptener, „so was dürfen wir nicht dulden“. Zum Schluss appelliert der Allgäuer an seine Fans, bei sexuellen Belästigungen nicht wegzuschauen. Frauen, die in so eine Situation geraten, rät Dennis, sich zu trauen und um Hilfe zu bitten.