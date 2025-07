Katja sucht neue Hobbys im Allgäu! Diesen beliebten Sport hat die Freundin von Bachelor Dennis ausprobiert

„Ich suche neue Hobbys“ - mit diesem Post hat sich Katja Geretschuchin, die 30-jährige Freundin von Fitnesskaufmann und Ex-Bachelor Dennis Gries aus Kempten, auf Instagram zurückgemeldet.

Die Düsseldorferin, die für Dennis ins Allgäu gezogen ist, scheint sich in der Region und bei ihrem inzwischen ganz persönlichen Bachelor pudelwohl zu fühlen. Gerade erst hat Katja ihren Followern Tipps gegeben, wie der Umzug aus Liebe funktioniert, und gezeigt, wie verliebt sie in Dennis ist.

Bachelor-Freundin probiert beliebte Sportart Tennis aus

Doch jetzt sucht die 30-Jährige, die bei der letzten Bachelor-Staffel als Beruf Senior Consultant angegeben hat, nach einem neuen Hobby im Allgäu. Dabei hat sie sich auf eine beliebte Sportart gestürzt: Tennis. „Neben dem Laufen probiere ich mich immer wieder aus und möchte natürlich neue Hobbys finden und neuen Anschluss knüpfen“, schreibt Katja auf Instagram. „Ich glaube, Tennis ist etwas, das mir total Spaß machen könnte, deswegen probiere ich es mal aus.“

So lief Katjas Tennis-Training

Deswegen hat die 30-Jährige sich eine Privatstunde Tennis gebucht. „Sie hat zwar kein cutes Tennisoutfit, aber das ist auch nicht so wichtig“, meint Katja dazu über sich selbst. Dann geht es los. Als Erstes muss Katja lernen, wie man den Schläger richtig hält. Es folgen die ersten Versuche mit Tennisball. Während manche Bälle ganz gut über das Netz kommen, verschwinden andere in den Wolken „Manche Bälle wurden nie mehr gesehen“, witzelt Katja.

Im Anschluss ist noch die Rückhand dran. „Die ist nicht so einfach“, beschreibt Katja ihr Rückhand-Training. Doch „am Ende hats dann doch ganz gut geklappt“, freut sie sich. „Jetzt brauche ich nur noch Freunde, mit denen ich Tennis spielen kann“, meint die 30-Jährige nach dem Training.

Bachelor Dennis Gries schlägt Doppel mit Bachelor Sebastian Klaus vor

Hier kann der Bachelor Dennis Gries weiterhelfen. Er hat eine Lösung parat, wie Katja am Tennis dran bleiben könnte. In den Kommentaren auf Instagram schlägt er vor: „Bald gibt’s ein Doppel mit @jenny.kppr und @_sebastianklaus_.“ Der Bachelor schlägt also vor, dass Katja und er zusammen mit Sebastian Klaus, seinem Mit-Bachelor der letzten Staffel, und seiner Verlobten Tennis spielen sollen. Ob das zustande kommt, bleibt abzuwarten, wobei sich die beiden Ex-Bachelors gut verstehen und auch nach den Dreharbeiten in Kontakt geblieben sind.

Das hat Katja Geretschuchin im Allgäu schon alles getestet

Währenddessen hat Katja sich, seit sie im Allgäu wohnt, nicht geziert und schon die ein oder andere Sache ausprobiert. „Ich glaube, ich teste jetzt einfach mal alles Mögliche und am Ende schaue ich, welche neuen Hobbys sich so etablieren“, meint sie. Diese Dinge hat sie im Allgäu schon getestet: