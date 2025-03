Bachelor Dennis bringt seiner Katja Allgäuer Dialekt bei! - Klappt das?

Eigentlich kommt Katja Geretschuchin ja aus Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Dort spricht man - wenn überhaupt mit Dialekt - Düsseldorfer Platt oder Düsseldorferisch. Mit dem Allgäuer Dialekt hatte die 28-Jährige bisher wenig bis kaum zu tun. Doch nachdem Katja ja inzwischen bei ihrem Dennis in Kempten im Allgäu lebt, fand der TV-Bachelor von 2024 wohl, dass es Zeit sei:

Bachelor Dennis aus Kempten: „Schwäz ma halt a bissle allgäuerisch“

„Dennis bringt mir Allgäuerisch bei, denn I versteh die Allgäuer manchmal no it so guat“, schreibt Katja in einem Post auf Instagram. Der Bachelor legt sofort los: „Ok, dann schwäz ma halt a bissle allgäuerisch oder? Jetz erzählsch mol was i dir scho alles beibracht hob“, fordert er seine Freundin auf. Die bricht daraufhin leicht irritiert in Gelächter aus und kann nur zaghaft „Was?“ fragen.

So gut kann Bachelor-Freundin Katja schon Allgäuer Dialekt

So ganz scheint Katja im Allgäuerisch also noch nicht angekommen zu sein. Doch dann zeigt die 28-Jährige, was sie schon gelernt hat: „Ja guata Sonntag mitanand“, beginnt sie, während Dennis zustimmend nickt. „Bloß id huadla“, zählt Katja weiter auf und weiß auf die Nachfrage des Bachelors auch, was das heißt: „Bloß keine Eile“, übersetzt sie und Dennis pflichtet ihr mit einem leicht stolzen „Richtig“ bei.

Bachelor Dennis aus Kempten bringt Freundin Katja Allgäuerisch bei

Katja fährt ermutigt fort: „Nix gsagt is globt gnua“, meint die 28-Jährige während ihr Partner sich lachend über ihr Allgäuerisch amüsiert. Katja stört das gar nicht: „A Backfotzen oder a Watschn“ meint die ursprüngliche Düsseldorferin und Dennis ergänzt: „Gibts au no zwischendurch!“ Dann will der Bachelor, der zum Allgäuer-Dialekt-Lehrer mutiert ist und in die Ecke deutet, von seiner Schülerin wissen: „Und was sag ma zu dem ganzen Zeug?“ Katja antwortet schon routiniert: „I hob viel Kruscht dahoim.“ Beide fangen darüber an zu lachen.

Dann geht Dennis aufs Ganze: „Und mehr als a Allgäuer“, beginnt er einen Satz, den er Katja offensichtlich mit als Erstes beigebracht hat. Darauf hat sie gewartet: „Mehr als a Allgäuer ka a Mensch id wera“, sagt sie und freut sich. Ebenso wie Dennis. „Jawohl! Das ist mein Mädchen“ ruft der, klascht seine Katja ab und umarmt sie.

Katja lernt seit ihrem Umzug nach Kempten nicht nur Allgäuerisch

Dabei ist Allgäuerisch nicht das Einzige, das Katja seit ihrem Umzug ins Allgäu lernt. Auch Skifahren hat sie ausprobiert. Wie gut das lief, erfahrt ihr hier.