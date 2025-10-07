Nur mit Müllsack ins Festzelt: Das sind die Wiesn-Tipps von Bachelor-Freundin Katja Geretschuchin

Katja Geretschuchin, Freundin vom Allgäuer Ex-Bachelor Dennis Gries, hatte in den vergangenen zwei Wochen viel Spaß auf dem Oktoberfest in München. Die gebürtige Düsseldorferin hat dabei wichtige Lektionen gelernt, die sie mit ihrer Instagram-Community teilen will.

„Bin gestorben“ - Diesen Fehler machte Katja am ersten Wiesn-Abend

Erster Tipp von Katja: Die richtigen Schuhe sind auf der Wiesn sehr wichtig. „Ich hatte am ersten Abend neue Schuhe an & bin gestorben“, erklärt die Neu-Allgäuerin in einem Reel, das sie auf Instagram gepostet hat. In der Caption zu dem Reel rät sie ihren Followern, am besten geschlossene und bequeme Schuhe zu tragen, vor allem, wenn man auf der Bierbank tanzen will.

Neu-Allgäuerin auf dem Oktoberfest: das sind Katjas Wiesn-Tipps

Für die Party im Bierzelt hat Katja dann auch gleich den nächsten wichtigen Tipp. Die Jacke in einen Müllsack stecken und unter die Bank legen, „dann kann man unbeschwert auf dem Tisch tanzen“, erklärt Katja. Als Nächstes empfiehlt sie, das Festgelände um 22.30 Uhr zu verlassen. Nach halb elf würde nichts Gutes mehr passieren und alle seien dann betrunken, so die 30-Jährige. Auch für Taxis und Uber hat die Bachelor-Freundin einen Tipp: Lieber ein paar Minuten früher gehen und am besten zur nächsten Kreuzung laufen, da habe man eher Chancen, ein Taxi oder Uber zu ergattern.

Das hielt Katja vom Essen auf dem Oktoberfest

Abgesehen von ihren Wiesn-Tipps teilt Katja noch ihre persönlichen Eindrücke vom Oktoberfest in München. Dabei spielt auch für Katja das Wiesn-Essen eine große Rolle. Zunächst demonstriert sie, wie schwierig es ist, auf dem Volksfest etwas Vegetarisches zu bekommen. Zwischen Hendl, Haxn und Fleischpflanzerl hat sie dann doch noch was ohne Fleisch bekommen. Doch das vegane Wiesn-Gericht war mit 25 Euro allerdings nicht ganz billig. Ein Gericht hatte leider am nächsten Tag unangenehme Folgen für die Bachelor-Freundin. Nach dem Genuss eines Kaiserschmarrns bekam Katja Bauchschmerzen und einen Blähbauch.

Feiern mit den Promis: So gefiel es der Bachelor-Freundin im Käferzelt

Wie viele Promis feierten auch Katja und Dennis im Käferzelt. Hier feiert nicht nur die Münchner Schickeria, sondern auch Stars und Sternchen von Heidi Klum bis zu den FC-Bayern-Fußballern. Katja findet jedoch, dass im Käferzelt nicht das „klassische Oktoberfestfeeling“ aufkommt, trotzdem sei es „anders cool“. Im Käferzelt demonstriert dann Katja in einem Video ihre Künste bei der Maßkrug-Challenge.

Katja meistert Maßkrug-Challenge

Die Neu-Allgäuerin schafft es tatsächlich, den Maßkrug mit einem Arm um den Körper zu bewegen und das ohne was zu verschütten. Dennis Gries hat das nicht geschafft, wie ein User gleich anmerkt: „das Bier „heben“ klappt bei dir als „zuzogne“ ja besser wie bei deinem Mann“. Katja verrät auch gleich ihr Geheimnis: „Es ist der richtige Griff“.

Das perfekte Wiesn-Outfit: Von diesem Dirndl sind die Fans begeistert

Weil Katja öfter auf dem Oktoberfest gefeiert hat, trug sie auch an jedem Tag ein anderes Dirndl. Dabei wagt sie auch einen Stilbruch, der bei ihren Fans allerdings gut ankommt. Am zweiten Tag trägt die Influencerin ein Dirndl aus Jeansstoff. Wie wichtig die bayerische Tracht ist, hat Katja auch schnell begriffen. So ist auch das Dirndl ein wichtiger Bestandteil ihres Allgäuer Kleiderschranks.