Maßkrug-Challenge und Festzelt-Romantik: So feierte das Bachelor-Paar auf der Wiesn 2025

Der Allgäuer Ex-Bachelor Dennis Gries hat mit seiner Freundin Katja Geretschuchin gleich mehrmals auf dem Oktoberfest gefeiert. Auf Instagram teilten beide ihre Highlights.

„Wiesn Recap“ mit dem Bachelor-Paar

Unter dem Motto „Wiesn Recap“ posteten Dennis und Katja auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen die schönsten Momente, die sie als Paar auf dem Oktoberfest erlebt hatten. Neben zahlreichen Fotos des Paares in schicker Tracht und dem Essen gibt es in dem Reel vier Videos. Auf dem Ersten bekleckerte sich Dennis bei der Maßkrug-Challenge leider mehr mit Bier als mit Ruhm.

Maßkrug-Challenge und Romantik pur bei Bachelor-Paar

In der Challenge muss man einen vollen Bierkrug mit einem Arm einmal um den Körper drehen und zurück auf den Tisch stellen. Dabei darf nichts verschüttet werden. Was Dennis leider nicht so gut gelingt.

Bei den restlichen Videos wird es dann romantisch. Neben goldenen Herz-Ballons, die zur Zeltdecke schweben, ist Dennis noch zu sehen, wie er seiner Katja noch einen Anstecker in Lebkuchenherz-Form, auf dem „Spatzl“ steht, schenkt. Auch zum Beginn des Reels zeigt sich der Kemptener Ex-Bachelor von seiner romantischen Seite. Die ersten beiden Bilder zeigen Katja und Dennis in trauter Zweisamkeit im Festzelt, darunter steht der bayerische Text: „Weilst a Wahnsinn bist für mi ... steh i auf di!“ Katja zeigt ihre Zuneigung etwas anders.

„Nicht anfassen!“ - So markiert Katja ihr Revier

Im letzten Video des Reels schenkt auch Katja Dennis einen Anstecker. Dabei handelt es sich um eine große Wäscheklammer aus Holz, die man häufig auf dem Oktoberfest sieht. Auf die Klammer schreibt Katja eine klare Botschaft an mögliche Nebenbuhlerinnen: „Katja‘s Schatz Nicht anfassen!“ Die Klammer befestigt sie gleich an Dennis‘ Trachtenweste.

Das Bachelor-Paar in Partylaune

Sowohl auf den Fotos als auch auf den Videos wird deutlich, dass Dennis und Katja viel Spaß auf dem diesjährigen Oktoberfest hatten. Auch der gebürtigen Düsseldorferin Katja scheint es auf dem größten Volksfest der Welt gefallen zu haben. Die 30-Jährige zeigte auf Instagram stolz ihre Dirndl und feierte ausgelassen mit Dennis und ihren Freundinnen.

Katja Geretschuchin und Dennis Gries lernten sich 2024 bei der RTL-Kuppelshow „Die Bachelors“ kennen. Katja erhielt vom Kemptener Dennis die letzte Rose, seither sind sie ein Paar. Dennis zuliebe zog Katja im letzten Jahr ins Allgäu. Eine Entscheidung, die sie trotz der Herausforderungen nicht bereut.