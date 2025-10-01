Sprengstoffalarm auf Oktoberfest! Bachelor-Paar muss Pläne ändern

Seit dem frühen Mittwochmorgen läuft in München ein Großeinsatz der Polizei. Ein Mann hatte ersten Erkenntnissen zufolge ein Haus angezündet und Sprengfallen gelegt. Da auch eine Drohung gegen das Oktoberfest im Raum stand, wurde die Theresienwiese heute gesperrt. Das hatte auch Auswirkungen auf den Allgäuer Bachelor Dennis Gries und seine Freundin Katja Geretschuchin.

Auf dem Weg nach München: Dennis Gries meldet sich auf Instagram

In seiner Instagram-Story postete Dennis ein Video von sich und Katja im Auto. Die beiden sind auf dem Weg zum Oktoberfest, Katja sitzt im Dirndl am Steuer. Doch die dramatische Lage in München drohte die Pläne des Bachelor-Paares zu durchkreuzen.

Oktoberfest wegen Sprengstoffwarnung gesperrt: Bachelor-Paar in Sorge

„Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass so eine Info nicht auf die Stimmung drückt“, schreibt Dennis in einem kurzen Text zu dem Video. Doch das Bachelor-Paar hält an seinem Ausflugsziel fest und lässt sich nicht unterkriegen. Beide wollen sehen, was sie aus dem Tag noch herausholen können, mit Dennis' Worten: „Schau mer mal“.

Brand und Explosionen in München: Die aktuelle Lage

Explosionen und Feuer hatten am Mittwochmorgen einen Großeinsatz der Polizei und Rettungskräfte ausgelöst. Mittlerweile ist bekannt, dass ein Mann aus Starnberg sein Elternhaus in Brand gesteckt und mit Sprengfallen versehen hat. Der mutmaßliche Täter, der den Vorfall nicht überlebt hat, soll außerdem einen Mann getötet und zwei Frauen verletzt haben. Weil es Hinweise auf Sprengstoffdrohungen gegen das Oktoberfest gab, wurde das Festgelände auf der Theresienwiese vorsichtshalber gesperrt. Gegen 15.40 Uhr wurde die Sperrung jedoch wieder aufgehoben. Hier findet ihr die aktuellen Infos zur Lage im Liveticker.